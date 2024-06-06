微软 XGP 6 月上旬游戏名单公布：《歧路旅人 2》《木卫四协议》共六款

IT之家 6 月 6 日消息，微软 XGP 现公布了 6 月上旬新增游戏名单，包括《歧路旅人 / 八方旅人 2》《木卫四协议》等。
现已加入：
《八方旅人》（云、主机和 PC）
《八方旅人 2》（云、主机和 PC）
即将推出：
《人格解体》（PC）：6 月 12 日
《Isonzo》（云、主机和 PC）：6 月 13 日
《木卫四协议》（云、主机和 PC）：6 月 13 日
《Still Wakes the Deep》（云、主机和 PC）：6 月 18 日首发加入 XGP
6 月 15 日离库：
荆棘：群山之王（云、主机和 PC）
嗨嗨人生（云、主机和 PC）
符文工厂 4 特别版（云、主机和 PC）
Spacelines from the Far Out（云、主机和 PC）
书策行者（云、主机和 PC）
Square Enix 今日宣布，《歧路旅人》现已正式登陆索尼 PS5、PS4 平台，《歧路旅人 2》正式登陆 Xbox Series X、Xbox Series S 以及微软 Windows 商店，并加入 Xbox Game Pass。
IT之家附价格信息：
PS5 和 PS4 版《歧路旅人》售 429 港币（当前约 398 元人民币）。
《歧路旅人》+《歧路旅人 2》组合包售 563 港币（当前约 523 元人民币）。
Xbox Series X|S 版《歧路旅人 2》售 479 港币（当前约 445 元人民币），加入 XGP 游戏库，《歧路旅人》也重返 XGP（两款游戏均为 2026 年 1 月之前在 XGP 中可用）。
《歧路旅人 2》发布于去年 2 月，目前已经登录 PS5、PS4、Switch、PC 平台。游戏的故事发生在索里苏提亚大陆，玩家需要扮演出身迥异，各怀绝技而又各有所求的八名旅人中其中一人，踏上他们的旅途，本作目前在 Steam 国区售 379 元。
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