COLORFIRE MEOW R16 笔记本配置上新：R9-7845HX+RTX 4070

IT之家 6 月 7 日消息，七彩虹 COLORFIRE 近日为其 MEOW R16 笔记本更新了一款“雪影白”配色的高规格配置。

具体而言，新款 MEOW R16 笔记本搭载 AMD 锐龙 9 7845HX 十二核处理器和英伟达 GeForce RTX 4070 8GB 移动端显卡，支持混合输出和独显直连模式。

存储则配备了 16GB DDR5-5200 内存和 1TB 固态硬盘（IT之家注：PCIe Gen3），预留 M.2 接口。

该笔记本采用双风扇 6 热管 4 出风的散热结构，显卡性能释放可达 140W。

屏幕方面，该笔记本搭载了一块 2.5K 分辨率 16:10 比例的 240Hz IPS 显示屏，拥有 100% sRGB 色域覆盖，亮度可达 500 尼特。

七彩虹方面表示，“雪影白”配色的 MEOW R16 游戏本在 A 面采用了 IMR 注塑工艺，叠加银白色的 IP 元素纹饰，整体手感“如陶瓷般顺滑细腻”。

同时，该配色的 MEOW R16 游戏本在 C 面也采用了米白底色的面板框架，辅以原有的灰白丝印、猫爪图案和橙色 WASD 键帽。

MEOW R16 游戏本的这款新配置现已上架电商平台，6 月 15 日 20:00 正式开售，定价 6699 元。

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