AI 风暴席卷：七彩虹 AIPC 新品亮相 COMPUTEX 2024

IT之家 6 月 5 日消息，一年一度的台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）于 6 月 4 日正式拉开帷幕。在人工智能与大模型应用蓬勃发展的这一年，AI 技术正以前所未有的迅猛势头，席卷并重塑着各行各业的格局。

七彩虹紧以“AI 风帆 超感创玩”为展区主题，于台北南港展馆 1 馆 4 楼的展位号 L0417a 位置，呈现出众多贴合市场需求、引领行业潮流的 AIPC 相关新品。

走进七彩虹展区，首先映入眼帘是 iGame Lab 产品展区。

此次台北展，七彩虹结合最新研发的水冷产品，打造了专属的 LAB 水冷卡 MOD 展示机器。展示机器以全套 iGame 产品为基础，以开放式水道板机箱作为承载主体，并进行了一定程度上的 MOD 改装。

全金属的工艺加持，喷射式的冷头设计，再加上全铜底的完全展示，“LAB 显卡专用水冷头”尽显高端与精致。

位于七彩虹展区一侧的赛车模拟器体验区和赛车轮毂 Mod 机器无疑是最吸睛的焦点之一，在硬件配置上，赛车模拟器采用了性能强大的 iGame Ultra 系列家族主机作为后台性能支撑，高度还原 F1 赛车的驾驶观感。

在赛车模拟器一旁众人围观的赛车轮毂 Mod 机器，便是 iGame 实验室中的 DIY 爱好者们的突发奇想。赛车轮毂 MOD 主机搭载 iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 16GB 和 CVN B760I D5 登陆舰，个性帅气的轮毂外观之外，更拥有强劲的性能和算力。

COLORFUL 展台搭载了 GeForce RTX 40 系列 GPU 的 NVIDIA AI Zone，畅享精彩绝伦的游戏和创作体验，感受更高效的生产力演示内容。

COLORFUL GeForce RTX GPU 可提供高达 1,321 TOPS 的 AI 算力，并可借助 NVIDIA RTX AI 平台，为超过 500 款 AI 加速的游戏和应用程序提供独特的性能和加速。

作为国创新生代高端硬件品牌 iGame 的高端旗舰之选 ——iGame Vulcan 和 iGame Neptune 系列，携家族系列新品登场。

首发的 Vulcan 主板以 iGame Z790D5 Vulcan X 和白色版 W 为主，采用 277mm 宽的 E-ATX 板型设计，搭载行业顶级的供电、散热及扩展功能，为未来硬件升级预留充足空间。Vulcan 内存首发 DDR5 16*2 GB 7200MHz 规格，采用散热片加高设计和火神专属造型，兼具高频率与美观性。

独具亚特兰蒂斯风格设计的 Neptune 系列家族新品也在展会首发亮相，Neptune 系列家族主机以其独特的“ALL IN ONE”设计理念，将主板、处理器等核心部件的水冷头水排、水流循环通道等模块全部集成于一块全金属水道板中。

Neptune 系列显卡与套件均采用一体式水冷与金属冷头外盖，同系列显卡与主机设计相得益彰，打造细腻金属质感与未来科技感的梦幻主机。

在 2024 COMPUTEX 台北展上，七彩虹首款配备 AIPC 助手的 AIPC 笔记本电脑也亮相。其拥有 14 寸小体积、极致轻薄设计、低运行噪音及卓越整机质感，至高搭载 RTX 4070 显卡。

作为品牌旗下的另一款主力游戏本，七彩虹隐星系列笔记本凭借其科技感十足的外观、主流配置和轻薄机身，也在此次展会上大放异彩。

七彩虹专为萌宠文化打造的 COLORFIRE 品牌 MEOW 系列产品，在七彩虹 MEOW 桌搭专区萌趣亮相。COLORFIRE 设计师以“橘宝”电竞萌猫的形象为灵感，打造橘宝家族产品，让“猫奴”同时享受“吸猫”与电竞的双倍快乐。

MEOW 系列游戏本将异次元萌趣文化与笔记本电脑巧妙融合，A 面采用鲜明的暖调“橘影橙”配色，搭配 IP 丝印进行光影叠加，彰显非凡辨识度。首发搭载 AMD 锐龙 7 8845HS 处理器，搭配 NVIDIA GeForce RTX 4070 笔记本电脑 GPU，支持光追和 DLSS 3.5 技术，轻松应对各种大型游戏和高负载任务。

除了令人惊喜的性能产品展示与体验区，七彩虹还特别设立了一个充满趣味的 AI 互动区域。基于 iGame Ultra 家族主机后台强大的运算能力，无需复杂的操作，只需玩家站在摄像机前方，轻触拍照按钮，画面便会生成各种风格的 AI 生成效果，并支持多人同时拍摄变身，玩家在生成 AI 效果图后可自行下载保存。

在 COMPUTEX 2024 上，七彩虹以其全新发布的 AIPC 笔记本电脑及 iGame Vulcan 和 Neptune 家族系列产品的亮相，无疑为整个电脑硬件市场注入了新的活力。

让我们共同期待七彩虹在 COMPUTEX 2024 的后续精彩表现，共同见证 AI 时代和电脑科技的未来发展。

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