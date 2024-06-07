读速 5000 MB/s + 五年质保：铠侠 SD10 固态硬盘 2T 版 708 元近期新低

铠侠 至尊光速系列 SD10 固态硬盘 2TB 版发布于 2023 年 12 月，近期日常售价 949 元。

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该产品单面 M.2 2280 外形设计，适应主流笔记本电脑，台式机；采用 PCIe 4.0 技术，顺序读取速度 5000MB/s ，顺序写入速度 3900MB/s，2TB 版本耐久性 1200TB。

该产品采用 TLC 颗粒，无缓存，长 80.15mm、宽 22.15mm、高 2.63mm。

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