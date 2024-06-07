采用“骁龙 8 Gen 4 芯片 + 16G + 1T”配置，realme 真我“神秘新机”规格曝光

IT之家 6 月 7 日消息，博主 @数码闲聊站今天爆料了一款“神秘新机”的配置信息，这款手机搭载“1.5K 8T LTPO 超高规格定制国产新屏”，配备骁龙 8 Gen 4 芯片、16GB RAM 及 1TB 存储空间，同时搭载“50MP 3X 中底潜望镜头”及“超大硅负极电池”。

参考评论区，这款“神秘新机”有望为 realme 真我旗下手机，由于真我 GT5 手机搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，此前IT之家也曾报道“真我 GT6 搭载高通骁龙 8 Gen 3 芯片”，所以这款手机为 realme 真我 GT6 Pro / GT7 的可能性较高。

作为比较，现款 realme 真我 GT5 手机发布于去年 8 月 28 日，该机提供流银幻镜 + 星雾绿洲两种配色，搭载一款 6.74 英寸 2772×1240 分辨率柔性 OLED 直屏，采用了高通骁龙 8 Gen 2 处理器，最高配有 24GB LPDDR5X RAM + 1TB UFS 4.0 存储空间，此前IT之家评测组已经对该机进行了一番介绍，感兴趣的小伙伴可以点此访问相关文章。

▲ 图源 IT之家评测：realme 真我 GT5 手机

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