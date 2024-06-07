首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

采用“骁龙 8 Gen 4 芯片 + 16G + 1T”配置，realme 真我“神秘新机”规格曝光

2024/6/7 16:10:25 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 6 月 7 日消息，博主 @数码闲聊站今天爆料了一款“神秘新机”的配置信息，这款手机搭载“1.5K 8T LTPO 超高规格定制国产新屏”，配备骁龙 8 Gen 4 芯片、16GB RAM 及 1TB 存储空间，同时搭载“50MP 3X 中底潜望镜头”及“超大硅负极电池”。

参考评论区，这款“神秘新机”有望为 realme 真我旗下手机，由于真我 GT5 手机搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，此前IT之家也曾报道“真我 GT6 搭载高通骁龙 8 Gen 3 芯片”，所以这款手机为 realme 真我 GT6 Pro / GT7 的可能性较高

作为比较，现款 realme 真我 GT5 手机发布于去年 8 月 28 日，该机提供流银幻镜 + 星雾绿洲两种配色，搭载一款 6.74 英寸 2772×1240 分辨率柔性 OLED 直屏，采用了高通骁龙 8 Gen 2 处理器，最高配有 24GB LPDDR5X RAM + 1TB UFS 4.0 存储空间，此前IT之家评测组已经对该机进行了一番介绍，感兴趣的小伙伴可以点此访问相关文章。

图片 9

▲ 图源 IT之家评测：realme 真我 GT5 手机

相关阅读：

realme 真我 GT6 手机包装曝光，主打 4 项 AI 功能

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：realme真我 GT6

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用