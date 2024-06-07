vivo S19 系列手机今日首销：骁龙 7 Gen 3 / 天玑 9200 + 、屏幕峰值亮度 4500 尼特，2499 / 3299 元起

IT之家 6 月 7 日消息，vivo S19 系列手机今日开售，包含 vivo S19 标准版和 vivo S19 Pro 两款机型，售价分别是 2499 元和 3299 元起。

IT之家整理该手机详情信息如下：

外观方面

vivo S19 标准版采用直屏设计，整机厚 7.19mm，重 193g，拥有烟雨青（素瓷染釉工艺）、桃花扇（高精度光刻工艺）、松烟墨 3 款配色。

vivo S19 Pro 采用曲屏设计，兼顾手感与轻薄。后摄采用日出云阶镜组，整机厚 7.58mm，重 192g，拥有烟雨青、千山翠（肤感 AG 玻璃）、剑影灰 3 款配色。

屏幕方面

vivo S19 系列搭载 6.78 英寸 2800×1260 OLED 屏，屏幕像素密度 452 PPI，局部峰值亮度 4500nit，支持 120Hz 刷新率。

续航方面

vivo S19 系列手机均采用“超薄蓝海电池”，标准版电池容量 6000mAh ；Pro 版电池 5500mAh，两款机型均支持 80W 有线快充。

影像方面

vivo S19 标准版前置 5000 万防畸变追焦自拍，首发搭载 vivo 自研 AI 脸型矫正技术。后置 5000 万超防抖大底主摄，定制 OIS 超级光学防抖，支持 CIPA 4.0 相机级防抖，同时还辅以 8MP 超广角摄像头。

该机型还拥有前后柔光灯，支持全新 AI 3D 影棚光，官方称“智能立体补光，光影更立体自然”。

vivo S19 Pro

vivo S19 Pro 全球首发索尼 IMX921，定制 OIS 超级光学防抖，拥有五个焦段人像，分别是 1x（24mm）风光人像、1.5x（35mm）叙事人像、2x（50mm）经典人像、3.5x（85mm）肖像写真、4x（100mm）特写人像。

该机型还搭载行业首创“影棚级变焦柔光环”，应用液晶电控调光技术，可实现“智能光焦同变”，还支持蓝心 AI 语音修图，全新升级“光韵多巴胺胶片相框”。

性能方面

vivo S19 标准版搭载高通骁龙 7 Gen 3 处理器，安兔兔跑分超百万；该机拥有 3000mm² VC 均热板，支持 120Hz 高帧《王者荣耀》。

vivo S19 Pro 搭载蓝晶 × 天玑 9200+ 处理器，安兔兔跑分接近 180 万分；该机型支持《王者荣耀》 120Hz 极致画质和芯片级光线追踪技术；拥有 50000mm² 整机散热面积。

vivo S19 系列手机今日开售，两款机型亮点及价格信息如下：

vivo S19

8+256GB 售价 2499 元

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3299 元

vivo S19 Pro

8+256GB 售价 3299 元

12+256GB 售价 3499 元

12+512GB 售价 3799 元

16+512GB 售价 3999 元

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