免费匿名使用 GPT 等热门大模型，DuckDuckGo AI Chat 聊天机器人发布

IT之家 6 月 7 日，专注于保护用户隐私的搜索引擎 DuckDuckGo，周四官宣向用户免费开放 DuckDuckGo AI Chat，这是一个可以选择匿名访问 OpenAI GPT 3.5 Turbo、Anthropic's Claude 3 Haiku、Meta Llama 3 、Mixtral 8x7B 的生成式 AI 聊天机器人。官方也宣称计划在未来增加可访问聊天机器人模型的数量。

DuckDuckGo AI Chat 本质上充当用户与生成式 AI 聊天机器人间的中间人，将用户需要问询的内容发送给指定的生成式 AI 聊天机器人，并在发送之前删除所有可能包含用户个人信息的元数据，生成式 AI 聊天机器人最终只捕获到 DuckDuckGo AI Chat 的 IP 地址，而不是用户的 IP 地址，来实现 AI 聊天的匿名化。

DuckDuckGo 指出，一些 AI 服务的提供者“可能会暂时存储聊天记录”，但这些记录将在 30 天内被删除，来确保这些内容将不能用于 AI 模型训练。

DuckDuckGo AI Chat 虽然免费让用户使用，但每日使用次数仍然有限制，这样做只是为了防止不良行为者和滥用，普通用户正常使用一般不会触及上限，感兴趣的IT之家小伙伴可以点此体验。

该公司目前也正在考虑 DuckDuckGo AI Chat 聊天的付费版本，该版本将提高每日使用次数限制，并提供更昂贵的 AI 模型选项。

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