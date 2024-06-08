曾在抖音坐拥超 500 万粉丝，汽车自媒体“小牛说车”账号被封

IT之家 6 月 8 日消息，据多名IT之家网友投稿反馈，在抖音等平台拥有大量粉丝的汽车自媒体“小牛说车”账号被封。页面显示，其封禁原因为“违反《抖音社区自律公约》的相关规定”。

“小牛说车”自媒体账号的持有人为顾宇波，节目大多针对车企、车型甚至用户进行“观点输出”。在其遭到封禁之前，曾在抖音平台拥有近 540 万粉丝，获得 5508.3 万点赞量。

去年 5 月，蔚来汽车展开了对抖音账号“小牛说车”持有人顾宇波的诉讼，暂定要求其删除相关视频、公开赔礼道歉并赔偿 500 万元人民币。蔚来法务部曾称，顾宇波的视频里对蔚来进行了一些“不实指责”。

顾宇波曾因买卖合同纠纷起诉蔚来控股有限公司、蔚来汽车销售服务有限公司、徐州蔚来汽车销售服务有限公司。蔚来法务部去年 8 月回应称，鉴于顾宇波对蔚来及用户进行谩骂、污蔑和攻击，蔚来已通知解除汽车购买协议，拒绝向其出售蔚来品牌车辆，并于解约当天退还全部款项、支付协议内涉及的双倍车辆定金。

去年 11 月，蔚来诉抖音“小牛说车”名誉侵权案一审宣判，判定顾宇波故意歪曲、捏造事实，侵犯蔚来名誉权，要求其在抖音账号“小牛说车”连续九十日刊登致歉声明，同时在判决生效十日内赔偿蔚来经济损失等共计人民币六十余万元。

而在今年 2 月，小鹏汽车法务部宣布收到“小牛说车”的道歉信，信中提到“小牛说车”曾在 2023 年 3 月 28 日、4 月 8 日发布的视频中贬低小鹏汽车品牌，并诋毁小鹏汽车产品与服务等。“小牛说车”当时表示，双方已达成和解，原告广东小鹏汽车科技有限公司已申请撤诉。

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