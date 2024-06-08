比亚迪李云飞：原材料降价不在车价中体现，是对消费者的不道德

IT之家 6 月 8 日消息，2024 中国汽车重庆论坛期间，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞于昨日发表演讲，谈到了自己对“价格战”的看法。

李云飞表示，比亚迪等很多车企在过去两年内，因为补贴退坡、电池原材料涨价等因素，都上调过价格。而现在情况已发生变化，原材料大幅下降使降价成为可能。“现在原材料成本的下降，为什么没有在产品定价里体现出来呢？我觉得这是对消费者的不道德。”

李云飞将企业之间的竞争比作“打牌”：要量力而为，不应因一时得失而置气或破坏规则。“有人把牌打出来了，你能跟就跟，跟不了就过，不要置气，也不要翻桌子，因为还有下一局。”

中国汽车发展到现在，各个企业在发展过程中都经历了一些痛苦、挫折，但没有见谁倒下来，都在牌桌上。这一把他赢了，下一把我来，我再推倒重启一局，这是良性、健康的竞争，才是长期主义，对消费者好，对行业健康发展也有好处。

李云飞还谈到技术、人才的重要性，其称中国每年一千多万名的大学毕业生，是中国汽车工业非常宝贵的财富。

IT之家汇总各车企高管在本次论坛上发表的部分观点如下：

长安汽车董事长朱华荣：“卷”是良币驱除劣币的过程，卷本身意味着追求卓越，会卷出中国品牌的新高度，会卷出用户利益的最大化，为用户真正创造价值。

广汽集团董事长曾庆洪：2030 年汽车市场是“433”结构，40% 是混动的，30% 是纯电的，30% 是燃油车。建议新能源汽车、纯电占有率达到 50% 的时候，政府部门研究一下“油电同权”。

比亚迪董事长兼总裁王传福：有竞争才卷，卷才能有技术的突破，产业的升级，优秀的产品才可以诞生。卷是一种自然规律，不要焦虑，积极拥抱才能从竞争中走出来。

吉利控股集团董事长李书福：中国汽车工业的内卷程度全球第一，价格战一浪高于一浪，也是举世无双，这种现象既是好事也是坏事。若市场化水平高、法律健全、执法严格，透明公平竞争，就是好事；反之，则是坏事。

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