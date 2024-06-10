IT之家 6 月 10 日消息，一组比亚迪宋 L DM-i 的伪装实车图在网上曝光，该车预计将采用比亚迪第五代 DM 混动技术，未来上市后归属于王朝网销售。

从泄露的图片可以看出，宋 L DM-i 继承了王朝网家族的设计语言，其前脸设计与秦 L DM-i 相似，拥有大尺寸的六边形格栅和通过黑色饰条相连的头灯，前包围装饰有银色饰条。车身线条流畅，带有溜背风格，同时配备了隐藏式门把手和后排隐私玻璃，轮辋采用全新的半封闭设计。车尾部分与宋 L 相似，配备了贯穿式尾灯和两段式后扰流板。

尽管官方尚未公布宋 L DM-i 的具体车身尺寸，但有消息称这将是宋 PLUS DM-i 的换代车型，并归属于王朝网销售，宋 PLUS DM-i 或更名为海狮 05 DM-i，继续在海洋网销售。因此，宋 L DM-i 很可能将定位为紧凑型 SUV。

值得注意的是，尽管两款车型都以宋 L 命名，但宋 L DM-i 在外观设计和车辆定位上与在售的宋 L 车型存在明显差异。宋 L DM-i 采用了王朝网的插混外观样式，而宋 L 则为中型 SUV，拥有纯电车型更加运动化的风格。

据了解，宋 L DM-i 将搭载比亚迪第五代 DM 混动技术。参考之前工信部申报的新款宋 PLUS DM-i，其动力系统由 1.5 升发动机和电动机组成，其中 1.5 升发动机最大功率为 74 千瓦，驱动电机最大功率为 160 千瓦。此外，宋 L DM-i 还将配备前麦弗逊和后四连杆独立悬架。

IT之家注意到，比亚迪王朝网在紧凑型 SUV 市场已有元 PLUS 和宋 Pro DM-i 两款车型，4 月销量均位于同级别前列，宋 L DM-i 的加入无疑将为消费者提供更多选择。

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