比亚迪方程豹“豹 3”伪装实车曝光：配备车顶平台，今年年内上市

IT之家 6 月 10 日消息，6 月 7 日，比亚迪方程豹事业部总经理熊甜波在社交平台分享了一条豹 3 的伪装车视频，预计今年年内上市。

从视频中可以看到，量产车型基本还原了 SUPER 3 概念车的外观轮廓，前脸为封闭式设计，配有两根平行布局的贯穿式日行灯。格栅下方带有梯形散热口，并集成了前向毫米波雷达。

车身侧面配备隐藏式门把手和外扩造型的轮拱，车尾提供了外挂式备胎功能。值得一提的是，最新伪装车视频中还出现了带有车顶平台的豹 3，预计会提供多种配件供用户选择。

在 4 月 16 日举行的方程豹汽车春季发布会上，方程豹 SUPER 3（豹 3）车型进行过一次亮相。新车与豹 5、豹 8 共同基于比亚迪 DMO 超级混动越野平台打造，采用纯电驱动。

据介绍，方程豹 SUPER 3 定位中型 SUV ，设计灵感来源于“星战铠甲”，配备了“星战底盘”，拥有非常硬派的前保险杠、外扩的轮眉来提升整车气势，号称将为驾驶者带来前所未有的体验。该车配有式全地形外挂备胎，官方称“冲天之势”，可与车载无人机系统配合使用。

关于方程豹“豹 3”车型的具体上市时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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