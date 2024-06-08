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华硕 ROG 宣布购买枪神 8/8 Plus、魔霸 7 Plus 及 ROG 冰刃 7 指定笔记本，可申领《黑神话：悟空》游戏兑换码

2024/6/8 10:47:08 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 6 月 8 日消息，华硕 ROG 今日宣布，即日起至 2024 年 6 月 18 日，购买搭载 GeForce RTX 4070、GeForce RTX 4080、GeForce RTX 4090 笔记本电脑 GPU 的指定型号笔记本电脑，含 ROG 枪神 8&8 Plus、ROG 魔霸 7 Plus 及 ROG 冰刃 7，即可申领《黑神话：悟空》游戏兑换码。兑换码数量有限，先到先得，赠完即止。

《黑神话：悟空》兑换码包含：

  • 《黑神话：悟空》简体中文 PC 标准版预购

  • 特殊奖励：争先红葫芦

  • 兑换码申领截止日期：2024 年 6 月 30 日

  • NVIDIA App 兑换截止：2024 年 7 月 15 日

用户凭已签收的购机订单（已过 7 天无理由），可联系购机店铺客服申领兑换码。订单内的产品需符合活动要求，用户提供的手机号与订单收货人一致，并且该手机号此前没有兑换记录。核实完成后客服将兑换码发送给用户，同时提供兑换指引。

IT之家附兑换步骤：

  • 打开 NVIDIA App 创建 NVIDIA 账户并选择“加入奖励”

  • 点击 NVIDIA App 主界面左侧的“兑换”按钮。

  • 在“优惠码”选项下的输入框中，输入您获取的兑换码，并点击兑换。

  • 激活码会以“弹出对话框”的方式出现。

  • 获取激活码之后，请下载安装 WeGame 客户端链接地址。

  • 打开 WeGame 客户端后，点击右上角“菜单-添加应用”输入激活码即可获得游戏。未满十八周岁的用户将无法激活游戏。

《黑神话：悟空》游戏今日开启预购，将于 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）上线 PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME 平台。

《黑神话：悟空》游戏有 2 种游戏版本选择：数字标准版售价 268 元、数字豪华版售价 328 元，DLC 豪华升级包售价为 60 元 。

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关键词：华硕笔记本ROG笔记本黑神话悟空

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