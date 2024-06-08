蔚来李斌：车企“卷”的同时别忘合作，中国汽车产业一荣俱荣

IT之家 6 月 8 日消息，在今天的 2024 中国汽车重庆论坛上，蔚来汽车创始人、董事长、CEO 李斌发表演讲，同样谈到了当前中国车市的“内卷”话题。

李斌直言汽车界“卷”很正常市场竞争必然的结果，同时也呼吁车企“不要忘了合作”，尤其是涉及到基础设施等领域。“涉及到长寿命电池，涉及到出海这些事情上，都需要合作。”

李斌表示，中国汽车产业“一荣俱荣”—— 最后不可能只剩下一两家，一定是集体的成功，不可能只是一家企业的成功。

李斌此次还提到了电动汽车电池寿命的问题。他认为，若车的寿命超过了电池的寿命，就是比较大的问题，大家需要提前关注这个事情。“呼吁大家提前关注这个事情，去开发长寿命电池，为了长期的电池质保，还有以后的售后也要做好规划。”他还表示，如果电池寿命问题不解决，8 年之内一共有 2000 多万辆车的电池会出质保。

IT之家汇总各车企高管在本次论坛上发表的部分观点如下：

长安汽车董事长朱华荣：“卷”是良币驱除劣币的过程，卷本身意味着追求卓越，会卷出中国品牌的新高度，会卷出用户利益的最大化，为用户真正创造价值。

广汽集团董事长曾庆洪：2030 年汽车市场是“433”结构，40% 是混动的，30% 是纯电的，30% 是燃油车。建议新能源汽车、纯电占有率达到 50% 的时候，政府部门研究一下“油电同权”。

比亚迪董事长兼总裁王传福：有竞争才卷，卷才能有技术的突破，产业的升级，优秀的产品才可以诞生。卷是一种自然规律，不要焦虑，积极拥抱才能从竞争中走出来。

比亚迪品牌及公关处总经理李云飞：比亚迪等很多车企在过去两年内，因为补贴退坡、电池原材料涨价等因素，都上调过价格。而现在情况已发生变化，原材料大幅下降使降价成为可能。“现在原材料成本的下降，为什么没有在产品定价里体现出来呢？我觉得这是对消费者的不道德。”

吉利控股集团董事长李书福：中国汽车工业的内卷程度全球第一，价格战一浪高于一浪，也是举世无双，这种现象既是好事也是坏事。若市场化水平高、法律健全、执法严格，透明公平竞争，就是好事；反之，则是坏事。

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