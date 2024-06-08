智己 L6 更新限时购车价：6 月 16 日调整为 20.49 万元起，较首发上涨 5000 元

IT之家 6 月 8 日消息，智己 L6 车型于 5 月 13 日晚发布，标配灵蜥数字底盘 + 四轮转向 + 激光雷达，首发价 19.99 万元起。6 月 7 日，智己宣布 L6 在上市权益价到期后，权益价退坡 5 千元。

自 6 月 16 日起，智己 L6 权益价由 19.99 万元起，调整为 20.49 万元起。另外，限时锁单礼中价值 36,800 元的“IM AD 全功能包终身免费使用权”也将终止；恢复为，6 月 16 日起锁单用户，享受”IM AD 全功能包 2 年免费使用权”，后续用户可以选择以限时一折优惠价格 (即 3680 元) 买断。

6 月 16 日起，智己 L6 权益价具体为：

L6 Max 标准版：650km / 400V / 零百 5.6 秒，21.99 万元（限时权益价 20.49 万元）

L6 Max 长续航欧版：710km / 800V / 零百 4.6 秒，24.69 万元（限时权益价 23.19 万元）

L6 Max 长续航版：710km / 800V / 零百 4.6 秒，25.99 万元（限时权益价 24.49 万元）

L6 Max 超长续航版：850km / 准 900V / 零百 4.6 秒，27.59 万元（限时权益价 26.09 万元）

L6 Max 超强性能版：780km / 四驱 / 准 900V / 零百 2.74 秒，30.59 万元（限时权益价 29.09 万元）

L6 Max 光年版：超 1000km / 四驱 / 准 900V，34.59 万元（限时权益价 32.59 万元）

IT之家附该车信息大致如下：

智己 L6 长 4931mm，宽 1960mm，高 1474mm，轴距为 2950mm；提供伦勃朗灰、费迪南粉、西斯莱黄、阿瑞斯黑、雅典娜白、拉斐尔茶 7 种配色，以及一款合作限定色“尼维斯蓝”。

新车搭载 26.3 英寸三连屏以及纵向 10.5 英寸控制屏，提供半幅 / 全幅方向盘两种选择，智己 L6 全系搭载英伟达 Orin X + 高通 8295P 芯片、激光雷达。

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