SpaceX“星际工厂”加速扩建，朝着每天生产一艘星舰飞船的长期目标迈进

IT之家 6 月 8 日消息，随着 SpaceX 星舰（Starship）第四次试飞圆满完成，其位于得州南部的新型制造设施“星际工厂”（Starfactory）也在加速推进星舰项目的进展。

SpaceX 猎鹰结构制造工程经理杰西・安德森（Jessie Anderson）表示，他们计划在新工厂每天生产一枚星舰。

我们已经制造出了大量星舰和超重助推器，这些火箭要么正准备发射，要么正在接受接下来几次飞行的测试，而随着星工厂的不断发展，未来还会有更多火箭陆续下线。

对于这家工厂，他表示“最新一期扩建工程将于今年夏天竣工，这将为我们提供额外数十万平方英尺的生产空间。”

▲ 图源：@RGVaerialphotos

该工厂位于得克萨斯州博卡奇卡的 SpaceX 星际基地内，该基地是有史以来全球首个专门用于单一飞行器的商业太空港。

SpaceX 质量系统工程经理凯特・泰斯（Kate Tice）表示，“当你走进这座工厂时，你会感到无比振奋，我感觉我的心都快要跳出来了”，“现在，这将使我们能够进一步提高生产效率，朝着我们‘每天生产一艘星舰并尽快推出第二代星舰’的长期目标迈进。”

▲ 超重-星舰未来规划性能示意图

IT之家查询获悉，马斯克 4 月公布了超重助推器-星舰和猛禽发动机的长期目标规划。第二代星舰相比目前的试验型（星舰 V1）将具备完全重复使用能力，箭体长度较 V1 增加约 3 米，在重复使用状态下将能够携带超过 100 吨的物体进入轨道。通过升级改进后，最终的第三代星舰在完全复用状态下运载能力可达到 200 吨，在一次性使用时可达到 400 吨；箭体长度将增加 20～30 米，推力增加至 10000 吨。

▲ 猛禽发动机未来规划性能示意图

根据马斯克的计划，SpaceX 星舰第五次综合飞行试验（IFT-5）时将尝试让超重助推器返回并降落在发射塔上。马斯克认为，2024 年实现超重助推器返回发射塔的几率约 80~90%，届时将借助发射塔上一对被称为“机械哥斯拉”的巨大机械臂来“夹住”超重助推器。

相比起超重助推器，回收星舰飞船（即火箭上面级）将需要更长的时间，预计将至少连续 2 次成功受控海上溅落后，才会尝试在陆地（也就是上文提到的星际基地）上进行着陆。因此，SpaceX 预计星舰飞船的回收可能在 2025 年才能完成。此外，SpaceX 还计划在 2025 年演示船对船的在轨推进剂转移，对未来的载人月球着陆任务至关重要。

SpaceX 正在努力加快超重助推器及星舰的生产节奏，朝着每天生产一艘飞船的长期目标迈进。为满足高速发展需求，SpaceX 正在加快建设上文提到的地面设施，在星际基地建造第二座星舰发射塔的同时，推进卡纳维拉尔角的另一星舰发射台的建设，卡纳维拉尔角星舰发射台有望在 2025 年年中建成。未来，星际基地将主要承担超重助推器及星舰的开发和测试工作，而大部分的发射将在卡纳维拉尔角进行。

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