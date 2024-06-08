《DOTA2》TI13 赛事定于 9 月在丹麦举行，现场门票 6 月 10 日正式开售

IT之家 6 月 8 日消息，《DOTA2》TI13 国际邀请赛将在丹麦首都哥本哈根的皇家体育馆举行，共有 16 支队伍参赛，小组赛将于 9 月 4 日到 9 月 10 日举行，主赛事将于 9 月 13 日至 15 日举行。

TI13 现场门票现已开启预售，并将于北京时间 6 月 10 日下午 4 点正式发售。

今年在线上收看国际邀请赛的观众将达到数百万人，八支顶尖战队将在哥本哈根主舞台一决高下。

据官方介绍，TI13 门票可以在 Ticketmaster 上购买，门票会划分特定的座位区域：内场门票为指定坐席；体育馆 1 楼和 3 楼门票为通用坐席。

TI13 门票分为单日票（星期五、星期六或星期日）、两日套票（星期五 + 星期六，星期六 + 星期日）、三日套票（星期五 + 星期六 + 星期日）。

星期五门票售价为 1240 克朗（IT之家备注：当前约 1306 元人民币），星期六门票为 1540 克朗（当前约 1622 元人民币），星期日门票为 2040 克朗（当前约 2149 元人民币），均已包含手续费。

常见问题

2024 年国际邀请赛什么时候在哪里举办？

国际邀请赛将在哥本哈根皇家体育馆举行，为期三天（9 月 13 日星期五至 9 月 15 日星期日）。

如何购买国际邀请赛的现场门票？

现场门票将于欧洲中部时间 2024 年 6 月 10 日上午 10 时（哥本哈根当地时间）开始发售，门票链接：网页链接。

售卖的门票有几种？

门票分为单日票（星期五、星期六或星期日）、两日套票（星期五 + 星期六，星期六 + 星期日）、三日套票（星期五 + 星期六 + 星期日）。每种门票各有三类：内场门票为指定坐席； 体育馆 1 楼和 3 楼门票为通用坐席。在 Ticketmaster 上可以选择对应的日期和坐席类别。

每种门票的价格是多少？

以下所有价格均已包含 40 丹麦克朗的 Ticketmaster 手续费。

单日票

星期五 - 1240 丹麦克朗

星期六 - 1540 丹麦克朗

星期日 - 2040 丹麦克朗

两日套票

星期五 + 星期六 - 2740 克朗（当前约 2886 元人民币）

星期六 + 星期日 - 3540 克朗（当前约 3729 元人民币）

三日套票

星期五 + 星期六 + 星期日 - 4740 克朗（当前约 4993 元人民币）

门票上是否会指定现场座位？

内场门票为指定坐席。购买门票时可以进行选择。1 楼和 3 楼门票为通用坐席。持有通用坐席门票的观众可以坐在大部分的空座上，除了保留坐席外（如媒体和选手坐席）。

我可以买多少张票？

每笔交易限购五张门票。

我该如何领取门票？

门票会保存在 Ticketmaster 账号上作为手机入场凭证 — 无需领取纸质门票！ 请务必在入场前将门票存入手机的钱包中，这样就能轻松打开。

如果我的手机端门票出了问题怎么办？

所有票务相关的疑问，请联系 Ticketmaster 客服。比赛现场也会设有票务点提供帮助。

可以多次进出场馆吗？

可以。离开场馆时请务必扫描门票完成退场，不然会被禁止再次入场。

我可以退掉买好的票吗？

门票不可退款，除非赛事因故取消。

门票可以转让或转售吗？

可以，门票可以直接通过 Ticketmaster 进行账户间的转移和购买 / 出售。门票转让的相关说明可以在这里找到。门票购买 / 出售的相关说明可以在这里找到。

今年的猩红见证者珍藏是否掉落？

现场观众的胸牌和 Steam 账号绑定后就会在国际邀请赛每场比赛的第一滴血发生时有机会获得随机掉落的猩红见证者珍藏。每次胸牌绑定后的有效期为一天。

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