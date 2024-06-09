SpaceX 首次公布星舰助推器软着陆外部视角视频，马斯克自信满满：第五次试飞将尝试塔架回收

IT之家 6 月 9 日消息，两天前星舰助推器成功地在墨西哥湾实现软着陆后，SpaceX 公司分享了该火箭最后时刻的新视频。星舰超级重型助推器搭载 33 台猛禽火箭发动机，是目前世界上最强大的火箭，上周四的第四次星舰试飞也是 SpaceX 首次成功地按计划销毁助推器。

本次测试是完整星舰堆栈和超级重型助推器的第四次飞行，录像显示超级重型助推器慢慢降落到海面，然后画面切换到火箭内部摄像头，呈现了火箭最后几秒钟的景象。

这是 SpaceX 或任何其他机构首次分享来自外部摄像头的超级重型助推器画面。SpaceX 早期对其猎鹰 9 号火箭的测试活动经常会远距离拍摄火箭，第四次星舰试飞也采用了这种方式。在升空后，第一级助推器将第二级运送到亚轨道空间，然后多次点火发动机进行助推返回和着陆点火。

助推器的返回过程类似于猎鹰 9 号，两者都采用翻转然后依靠助推返回点火的方式到达指定着陆区。然而，操作超级重型助推器更具挑战性，因为它依赖于更多的发动机。这些发动机在早期的星舰测试活动中被证明存在问题，但随着时间的推移，SpaceX 已经改善了它们的性能。

助推器着陆的录像显示火箭滑回水面，被蒸汽锥笼罩，然后发动机点火进行着陆点火。点火降低了火箭的速度以实现平稳着陆，这是火箭着陆过程的重要组成部分，因为 SpaceX 计划最终用发射塔将其接住。

点火后，火箭最初看起来摇摇晃晃，但随后稳定了下来。此时，其侧面喷出火光，然而这个多层楼高的助推器仍然优雅地滑向水面，实现了软着陆。

SpaceX 的星舰是世界上最大、最强大的火箭。在发射过程中，超级重型助推器承担所有重型举升任务，这也使其成为整个星舰系统中最大的部分。据 SpaceX 称，助推器高 232 英尺（IT之家备注：约 70.7 米），升空时携带 3400 吨燃料。由于需要减轻重量，着陆时油箱几乎为空，为了进一步减轻火箭重量，SpaceX 未来还将抛弃其热分离环（Hot Stage Ring）。

成功的软着陆也为第五次飞行使用塔架回收打开了可能性。根据 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克的说法，“下一次着陆将由塔臂接住。”马斯克的声明表明他对自己的火箭相当自信，因为尝试塔架回收可能存在失败的风险。

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