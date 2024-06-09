马斯克调整规则，社交平台 X 正式允许发布成人内容

IT之家 6 月 9 日消息，社交媒体平台 X（前身为 Twitter）上个月更新了其社区指南，正式允许用户分享“经过同意制作和发布的成人裸露或性行为”内容。根据新规定，相关内容必须加以标注，并且不得在显著位置（如个人资料图片或横幅）展示。

IT之家注意到，在新规则发布后，X 平台的 @Safety 账号发布推文表示：“我们已经推出了成人内容和暴力内容政策，以便更清晰地解释我们的规则，并提高在这些领域的执行透明度。这些政策取代了我们之前的敏感媒体和暴力言论政策，但我们的执行标准并未改变。”

实际上，X 平台过去并未明确禁止色情内容。自从推出 Twitter Blue（现为 X Premium）服务后，一些 NSFW（Not Safe For Work，不适合工作场所浏览）创作者将 X 作为他们的家园，鼓励粉丝付费观看他们的内容，这种模式类似于 OnlyFans。在埃隆・马斯克接管后，X 平台广告销售有所下滑，NSFW 内容可能成为 X 的新收入来源之一。

根据新规，X 平台要求“经常发布”NSFW 内容的用户调整设置，将他们发布的图片和视频标记为敏感内容。此外，X 的规则适用于所有类型的成人内容，包括 AI 生成的、照片和动画形式的内容。默认情况下，未满 18 岁或未填写出生日期的用户无法查看 NSFW 内容。新规还禁止任何“宣传剥削、未经同意的、物化、性化或对未成年人的伤害以及猥亵行为”的内容。

今年三月，X 平台宣布将允许 NSFW 社区申请“成人内容”标签，以防止帖子被自动过滤。该平台还表示，将开始隐藏在个人资料上的点赞记录，以免用户因为点赞成人或其他令人反感的内容而曝光。

尽管服务条款进行了更新，但打击违规者说起来容易做起来难。2022 年，X 团队在探索成人内容的货币化时已经考虑到这一点。今年一月，平台上曾出现大量泰勒・斯威夫特的 AI 生成的露骨图片，X 未能及时阻止其传播。

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