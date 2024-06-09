安卓 15 将支持基于蓝牙 LE Audio 的动态空间音频功能，带来更加沉浸式体验

IT之家 6 月 9 日消息，据 sammobile 网站报道，随着 安卓 15 Beta 版本的发布，谷歌为无线音频功能带来了多项改进，其中便包括蓝牙低功耗音频（LE Audio）。

据悉，安卓 13 已经支持蓝牙 LE Audio 和空间音频，但当时并未支持蓝牙 LE Audio 与动态空间音频的结合，而 安卓 15 则改变了这一点。

这一功能在观看具有环绕声的内容时，提供了更加沉浸式的音频体验。安卓媒体和相机产品经理 Karthic Veera 表示，在蓝牙 LE Audio 上实现的动态空间音频“提供了更低的头部跟踪延迟和更好的带宽利用率，从而带来了更加沉浸式的体验”。预计该功能将在今年晚些时候随 One UI 7.0 更新一同出现在符合条件的三星 Galaxy 智能手机和平板电脑上。

据IT之家了解，蓝牙 LE Audio 全称为 Low Energy Audio，是蓝牙技术联盟 (SIG) 在 2020 年国际消费电子展上推出的新一代蓝牙低功耗音频技术。它继承了蓝牙低功耗（Bluetooth Low Energy）技术的优点，并在音频编解码、音频数据传输和音频控制方面进行了优化。

此外，蓝牙 LE Audio 还增加了对助听器的支持，并推出了 Auracast 广播音频功能。谷歌计划在安卓 15 系统中启用蓝牙“Auracast”功能，可以同时向多台蓝牙连接设备广播内容。

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