首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

FPS 游戏《杀戮空间 3》发布游戏玩法预告，确认将在 2025 年初发售

2024/6/10 11:43:17 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 6 月 10 日消息，在凌晨举行的 2024 PC Gaming Show 上，经典 FPS 游戏系列最新作《杀戮空间 3》发布了游戏玩法预告，确认游戏将于 2025 年初发售。

发售海报

《杀戮空间 3》将登录 PS5、Xbox Series X|S 与 PC 平台，与此前 EmbracerGroup 财报透露的信息相吻合，现已上架 Steam 商店，尚未公布售价。

据介绍，《杀戮空间 3》剧情时间为 2091 年，玩家将在这款合作动作游戏中，加入反抗集团 Nightfall，携手队友向企业巨擘 Horzine 旗下生物工程怪物 Zed 展开战斗。

时间来到 2091 年，企业巨擘 Horzine 制造出了究极军队：一群懂得服从命令的生物工程怪物 Zed。如今，只有反抗集团 Nightfall 站出来阻止这些地狱造物，为人类未来谋求希望。

《杀戮空间 3》是传奇动作 / 恐怖游戏系列的续作。在这款紧张刺激的第一人称游戏中，你将化身为 Nightfall 士兵，加入最多五名队友的队伍，对抗成群结队的 Zed。赚取金钱、解锁技能并打造出终极军火库。

IT之家注：初代《杀戮空间》发行于 2009 年，源自《虚幻竞技场 2004》的一个模组，以第一人称射击为主轴，在 Steam 平台启用后被设计成独立的游戏；而游戏二代发布于 2015 年。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：游戏杀戮空间3

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用