FPS 游戏《杀戮空间 3》发布游戏玩法预告，确认将在 2025 年初发售

IT之家 6 月 10 日消息，在凌晨举行的 2024 PC Gaming Show 上，经典 FPS 游戏系列最新作《杀戮空间 3》发布了游戏玩法预告，确认游戏将于 2025 年初发售。

《杀戮空间 3》将登录 PS5、Xbox Series X|S 与 PC 平台，与此前 EmbracerGroup 财报透露的信息相吻合，现已上架 Steam 商店，尚未公布售价。

据介绍，《杀戮空间 3》剧情时间为 2091 年，玩家将在这款合作动作游戏中，加入反抗集团 Nightfall，携手队友向企业巨擘 Horzine 旗下生物工程怪物 Zed 展开战斗。

时间来到 2091 年，企业巨擘 Horzine 制造出了究极军队：一群懂得服从命令的生物工程怪物 Zed。如今，只有反抗集团 Nightfall 站出来阻止这些地狱造物，为人类未来谋求希望。 《杀戮空间 3》是传奇动作 / 恐怖游戏系列的续作。在这款紧张刺激的第一人称游戏中，你将化身为 Nightfall 士兵，加入最多五名队友的队伍，对抗成群结队的 Zed。赚取金钱、解锁技能并打造出终极军火库。

IT之家注：初代《杀戮空间》发行于 2009 年，源自《虚幻竞技场 2004》的一个模组，以第一人称射击为主轴，在 Steam 平台启用后被设计成独立的游戏；而游戏二代发布于 2015 年。

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