vivo Y200 GT 手机父亲节“爱的长续航”礼盒上线：内含智能保温杯，售 1449 元起

IT之家 6 月 10 日消息，据 vivo 官方微博，vivo Y200 GT 手机父亲节“爱的长续航”礼盒目前已经在京东开售，该礼盒与标准款手机同价，限量 1000 份，主要是在手机基础上赠送一款“智能保温杯”，IT之家整理手机目前到手价格信息如下：

8GB RAM + 128GB 存储空间：1449 元

8GB RAM + 256GB 存储空间：1549 元

12GB RAM + 256GB 存储空间：1599 元

12GB RAM + 512GB 存储空间：2049 元

据介绍，这款手机可选“风暴”和“雷鸣”两款配色，采用了直角中框；机身背面四周采用高压成型工艺，背板表面添加有萤石 AG 效果，同时配备后置双摄模组，手机正面为 6.78 英寸的挖孔直屏。

▲ 图源 IT之家评测：vivo Y200 GT 手机

性能方面，该机搭载第三代骁龙 7 移动平台，该芯片基于台积电 4nm 制程工艺，CPU 采用 4 个专用性能核心和 4 个专用能效核心的架构，最高主频高达 2.63GHz，采用 64 位架构，CPU 整体性能提升近 15%，GPU 性能提升超过 50%。

▲ 注：该图中价格为上市价格

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