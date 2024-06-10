为什么理想超充站充到 95% 就会自动结束充电？官方答网友热门问题（第二期）公布

IT之家 6 月 10 日消息，理想汽车官方微博昨晚发布“理想超充站答网友热门问题（第二期）”，主要涉及超充站地图点位 / 站内汽车充至 95% 限制充电 / 车机降锁功能等内容。

车机地图导航中能不能显示附近超充站？

理想汽车表示，目前系列车型车机地图导航中已显示所有超充站，官方会加快布局，持续建设更多的超充站，给车主来出行无忧的补能体验，官方将于第三季度，通过升级高德地图版本，实现路线沿途搜指定品牌超充的指令，敬请期待。

为什么充电充到 95% 就会限制充电？

充电速度会随电池电量的提升而逐渐下降，考虑充电安全，以及服务更多车辆，会适当限制充电量上限，来提升理想超充站整体运行效率，缓解排队情况发生。所有在理想超充站充电的车辆，电量到达 95% 后将自动结束充电。

下车去降充电站的地锁体验不好，是否可以支持车机降锁？

车机降锁功能已在研发测试中，预计 7 月底推送，敬请期待。

充电过程中充电中断是什么原因？

充电过程中充电中断，可能会由桩端或车端原因导致。桩端原因包括：桩端故障停充、桩端自主限制停充、桩端人为停充（急停、预存金额消耗完毕、桩端主动操作、桩端 App 停充等）；车端原因包括：系统故障、人为主动停止（App、车机停止）、到达充电上限。

理想汽车超充站 2024 年 5 月整月充电成功率超 99.6%，建议大家提前做好充电规划，选用理想汽车超充站进行充电。

车机导航中是否可以显示到达终点时的剩余电量？

目前，安全驾驶交互屏上已显示预估剩余里程数，车机导航中，到达终点时剩余电量的显示，官方预计本月底 OTA 推送，敬请期待。

另据IT之家先前报道，理想汽车在 5 月 16 日宣布其第 400 座超级充电站已正式投入运营，这一成就仅用了 392 天时间实现。公司进一步透露，计划到今年年底建设超过 2000 座超级充电站，安装超过 1 万根充电桩，届时还将打通超 10 条 1000 公里的超长充电旅游路线，让理想汽车用户获得“最佳的纯电出行体验”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。