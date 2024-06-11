苹果 visionOS 2 添加对鼠标的支持，还可在虚拟环境中显示实体妙控键盘

IT之家 6 月 11 日消息，苹果今日发布了 visionOS 2 预览版，将推出可供用户利用图库中现有图像制作空间照片的强大功能、轻松一览重要信息的直观手势，以及 Mac 虚拟显示器、旅行模式和客人用户等新功能。

据苹果介绍，今年晚些时候，Mac 虚拟显示器将推出分辨率更高、尺寸更大的规格 —— 创造出相当于两台 4K 显示器并排放置的超宽屏显示体验。为了打造理想的工作空间，visionOS 2 还添加了对鼠标的支持，以便提供额外的工作流选项，Apple Vision Pro 现在还可显示用户的实体妙控键盘 —— 即便用户正处于全沉浸式环境或 App 中。

visionOS 2 其它重要功能还包括，用户可以直接基于照片 App 中的图库创建空间照片，重温往昔回忆。用户可以将空间照片分享给所爱之人，在 Vision Pro 上查看，也可以用空间自影像在照片 App 中通过同播共享观赏全景照片、空间视频以及更多内容 —— 就好像所有人都位于同一物理空间中一样。

visionOS 2 加快和简化了 Apple Vision Pro 的导览体验，用户可以使用新手势访问关键功能，快捷方便地调用主屏幕视图和控制中心等常用功能。通过新手势，用户可以快速一览当前时间、电量等重要信息，还可进行音量调节等操作。

在 visionOS 2 中，用户可以对自己的主屏幕视图进行自定义，重新安排并随心放置 App 的位置，包括兼容的 iPhone 和 iPad App。旅行模式增加对火车场景的支持，甚至进入“海滩”等环境。当用户想要分享自己的 Apple Vision Pro 时，可将家庭成员或同事添加为客人用户，并在 30 天内保存他们的眼部和手部数据。

国行 Vision Pro 将于 6 月 28 日发售，售价 29999 元起。

IT之家附 visionOS 2 的其他功能：

在使用 Safari 浏览器时，用户可以在“环境”中观看视频。在滚动浏览网页时，用户可以轻点全景照片，然后在全景图片的包裹下尽情沉浸。当用户在同时处理多项任务时，Siri 可以阅读网页上的内容并进行朗读。

为了帮助用户达到平静、专注的目的，正念 App 推出名为“Follow Your Breathing”的新功能，可通过呈现动态视觉动画和声效的形式对用户的呼吸模式作出回应。

全系统实时字幕能够帮助包括听力受损用户在内的所有用户理解实时交谈和 App 中的音频对话。

用户可以在 Apple Vision Pro 中观看来自 iPhone、iPad 或 Mac 的隔空播放内容。

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