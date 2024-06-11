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苹果 AirPods Pro 2 固件 7A5220e 发布：测试点头接听 / 摇头挂断来电等 iOS 18 功能

2024/6/11 4:40:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 11 日消息，包括 Lightning 和 USB-C 两个版本在内，苹果公司今天面向开发者为 AirPods Pro 2 耳机发布了新的固件版本，更新后的固件版本号为 build 7.0.220 （7A5220e）

安装 AirPods 测试版有点复杂，需要在 iPhone 上运行 iOS 18 并在 Mac 上运行 Xcode。

苹果公司透露 iOS 18 将为 AirPods 带来 3 项功能，IT之家简要汇总如下：

摇头手势可让您更谨慎地接听 / 拒绝来电（AirPods Pro 2）

苹果在今天的 WWDC 2024 活动上公布了部分有关 AirPods 的计划，例如“点头 Yes 摇头 No”的 Siri 互动功能。借助这一功能，您可以通过上下点头或左右摇头来接听或拒听来电。

语音隔离（AirPods Pro 2）

苹果还宣布 AirPods Pro 新增语音隔离功能，从而更好地消除周围的背景噪音，哪怕在上图这种狭小的空间中也不用担心。

个性化空间音频（AirPods 3、AirPods Pro 和 AirPods Max）

苹果还表示，个性化空间音频今年将扩展到 tvOS 上的游戏中，并为游戏开发者提供新的 API，而即将发布的《极品飞车手游》将成为首批具有个性化空间音频的游戏之一。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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关键词：AirPods Pro 2苹果WWDC2024

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