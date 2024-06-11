华擎 DeskMate X600 迷你主机预售：3.5L 体积，准系统版 1368 元起

IT之家 6 月 11 日消息，华擎近日在电商平台上架预售了与极夜合作的 DeskMate X600“桌面级”迷你主机。该迷你主机体积仅有 3.5 升，支持 AMD 锐龙 7000/8000 系台式机处理器。

DeskMate X600 可选曜石黑、皓月银、星空灰三种配色，机箱外壳采用 2mm 阳极氧化铝合金，底部拥有一个 7010 风扇位，可提供更优秀散热。

其搭载了一块 10 相供电的 X600 主板。该主板配备了 4 条 DDR5 内存槽，支持 7200+ MT/s 内存超频，拥有一条 PCIe Gen4x16 插槽。

存储方面，DeskMate X600 提供了 2 个 M.2 存储盘位（正反面各一个）分别支持 PCIe 5.0 和 4.0，此外还有一个 2.5 英寸 SATA 盘位。不安装 2.5 英寸硬盘时 CPU 散热限高 64mm。

而在网络方面，DeskMate X600 配备瑞昱 2.5G 有线网卡 RTL8125BG，默认不预装无线网卡，电商平台提供包含联发科 Wi-Fi6E 无线网卡 MT7922 的配置。

这台迷你主机最特殊的地方在于其顶部预留孔位，用户可将 PCIe 延长线从该口引出，实现外接显卡。华擎宣称这一方式在带宽和稳定性方面均优于雷电 4、OCuLink 方案。

IT之家整理华擎 DeskMate X600 迷你主机的 IO 接口情况如下：

前置：1 个 5Gbps USB Type-C 接口、2 个 5Gbps Type-A 接口、2 个 USB 2.0 Type-A 接口；

后置：2 个 5Gbps Type-A 接口、2 个 USB 2.0 Type-A 接口、2 个 DP1.4 接口、1 个 HDMI 2.1 接口，此外还有 1 个 COM 扩展位。

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