骁龙 X Elite 和 Linux“搭台唱戏”，Tuxedo 展示 Drako 笔记本原型：年底前发布

IT之家 6 月 11 日消息，TUXEDO 在 2024 年台北国际电脑展上，展示了一款 Linux 笔记本原型，重点搭载了高通骁龙 X Elite，并表示会在 2024 年年底之前发布该产品。

TUXEDO 是一家总部位于德国的 Linux 厂商，本次演示的首款原型机名为“Drako”，屏幕采用 16:10 IPS 面板，分辨率为 2560x1600，峰值亮度为 400 尼特。

“Drako”采用铝制机身，除了高通骁龙 X Elite 处理器之外，还搭配 32GB LPDDR5X 内存和容量未知的 PCIe Gen 4 固态硬盘。

以上图源：computerbase

该笔记本将运行 Arm 移植版 Tuxedo OS，而 Tuxedo OS 是基于 Ubuntu 的 KDE Plasma 定制发行版。

Tuxedo 的 Linux 电脑通常会设置成 Windows 和 Tuxedo OS 双启动，Drako 很可能也是如此。

IT之家今年 5 月报道，高通官宣旗下骁龙 X Elite 将支持 Linux 系统。

高通已经开始向 Linux 内核添加功能，包括 NVMe over PCIe、声音机器驱动程序、PMC8380 PMIC、Pinctrl （TLMM）、Phy （PCIe / eDP / USB）、参考板支持 （CRD / QCP） 和系统缓存。

此外，高通还计划进行更多的 CPU / GPU 性能优化、电源优化、针对 Mozilla Firefox 和 Google Chrome 浏览器的端到端硬件视频解码、libcamera SoftISP 摄像头支持、在 linux-firmware 中提供固件，以及提供简易 Linux 发行版安装程序支持。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。