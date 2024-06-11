中国无人机在海外大卖特卖，大疆“老家”深圳前 4 月出口暴增 42.1%

IT之家 6 月 11 日消息，据深圳海关统计，今年 1 月至 4 月深圳出口无人机 41.5 亿元，同比增长约 42.1%。主要出口地是欧盟、东盟等地，合计占比约 49.7%。

《深圳特区报》第 A03 版消息，一家位于深圳致力于开发中小型民用飞行器产品的企业零零科技，其 CEO 王孟秋表示：“公司首创全包围结构的随身无人机、双旋翼无人机，和全新消费级飞行器品类飞行相机，今年 1-4 月，公司出口相关产品同比增加 195.83%。”

除此以外，被大众熟知的大疆创新科技公司在今年 4 月 14 日在美国广播电视展（National Association of Broadcasters Show，NAB Show），展出了 DJI Mavic 3 Pro、DJI Avata 2、DJI Air 3、Mini 4 Pro 等无人机产品，目前部分型号已经开始在海外销售。大疆今年 4 月 29 日在美国发布 DJI MINI 4K 无人机，IT之家查询获悉，截至今天该无人机在亚马逊上已经有了 3000 多套的销售量。

道通智能航空技术有限公司发布的行业应用旗舰无人机 —— Autel Alpha，则主要出口北美、东南亚、日本等市场。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。