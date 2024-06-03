浙江温州警方成功使用无人机寻回被困悬崖 3 天 2 夜迷途登山者

IT之家 6 月 3 日消息，据“浙江活动”公众号，近日浙江温州龙湾警方利用无人机寻获解救一名被困在悬崖 3 天 2 夜的登山者。

IT之家从报告中获悉，浙江温州龙湾登山爱好者郑先生在 5 月 22 日上午去家附近的“大罗山”探险时行踪不明，在次日下午，其表妹潘女士赶到龙湾区公安分局永中派出所报警，此后警方便展开搜寻，但由于天色不佳且地形崎岖，并未在当天寻得。

当晚，警方与救援队根据郑先生此前与家人的聊天记录以及前期已搜索山域情况，确认了郑先生失联后可能的行进路线，利用警用无人机搜寻，在 5 月 24 日上午 10 点多，在大罗山尖二坑附近寻获了被浓雾困在悬崖中的郑先生。此后特警救援小队沿着悬崖壁爬到被困人员位置，与救援队人员一同将郑先生成功救上，当事人获救时几经虚脱。

▲ 图源 “浙江活动”公众号（下同）

警方表示，本次行动中无人机发挥了重大作用，可联动地面力量实现“空地立体”协同作战模式，从而跨越地形制约，帮助救援人员迅速制定搜救方案，挽救登山者生命。

而广大登山爱好者游玩时也应遵守景区规定和行走路线，在确保人身安全的情况下登山锻炼，如遇极端天气请谨慎出行，切勿盲目进山，如遇突发情况，及时拨打 110 报警。

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