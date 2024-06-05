全球首次！中国大疆民用无人机完成珠峰 6000 米海拔物资运输

IT之家 6 月 5 日消息，IT之家从大疆官网获悉，知名中国无人机企业深圳市大疆创新科技有限公司今日宣布，近期首次在珠穆朗玛峰南坡地区进行了无人机高海拔运输测试，这也是全球首次民用运载无人机在海拔 5300 米至 6000 米航线上的往返运输测试，创造了民用无人机最高运输纪录。

据大疆介绍，大疆运载无人机测试团队 4 月 25 日至 5 月 1 日期间在海拔 5364 米的珠峰南坡大本营及以上海拔地区进行了为期一周的无人机高海拔飞行及运输能力测试，对无人机悬停、空载飞行及载物飞行的高原适应性进行了有效验证，同时创造了民用运载无人机海拔 6191.8 米的飞行最高记录，及 6000 米高海拔、15 公斤载重的往返运输纪录。团队在珠峰南坡大本营到 1 号营地之间“搭建”了一条无人机运输航线，上行运输氧气瓶，下行运输垃圾。

经验证，在气温零下 5℃、风力达 15 米 / 秒（相当于 7 级风力）的飞行时段内，FC30 未经任何改装，可于海拔 6000 米左右稳定飞行，并具备 15KG 的载重能力；在载重 15 公斤、航线长度 2.7 公里，拔升高度 700 米的运输任务中，一次往返运输后仍余有 43% 电量，极限爬升工况下动力裕度仍超过 20%，动力系统表现稳定，且仍有升限空间。

据悉，这也是全球首次 6000 米高海拔自然环境与真实登山条件下完成的无人机运输实测。该测试由大疆发起，并得到了尼泊尔无人机运营公司 Airlift、国内专业影像团队 8KRAW 及想象尼泊尔登山公司的协助，在解决了飞行许可、设备运输、航线规划等系列问题后，圆满完成了此次运输测试。

据悉，测试成功后，尼泊尔当地无人机运营公司已于 5 月 22 日开启珠峰地区运载无人机的常态化运输项目，主要包括清理珠峰南坡上的残留垃圾。“这意味着不久之后，无人机可以不分昼夜地把设备运送到 1 号营地，还可以用无人机把营地剩余垃圾、排泄物运下来。我们不用晚上频繁穿越冰川，它会拯救更多生命。”尼泊尔登山向导明格马・夏尔巴说。

珠峰南坡大本营到 1 号营地这一线路上的昆布冰川是南坡攀登的第一个主要障碍，也是南坡登山地理环境最为复杂、危险性最高的地段之一。明格马说，昆布冰川地区状况复杂，冰裂缝纵横交错，一个夏尔巴向导一个登山季可能需要穿越昆布冰川 30 余次来运输氧气瓶、瓦斯罐、帐篷、食物、绳索等物资。尽管珠峰地区已经支持直升机运输，但常会有调度不及时、不能飞行、不能降落等情况，且费用高昂。

大疆高级企业战略总监兼新闻发言人张晓楠表示，“今天正值世界环境日，我们希望无人机不仅能为商业登山提供物资运输保障，减少意外；另一方面，可以通过无人机垃圾清运的方案，减少登山活动对环境的损害，保护珠峰与自然环境。”

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