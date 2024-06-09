成都：预计今年 6 月底前，在天府国际机场等区域开行低空载人航线

IT之家 6 月 9 日消息，6 月 5 日，中共成都市委十四届五次全会召开，审议通过了《中共成都市委关于加快建设国际门户枢纽城市以高水平开放推动高质量发展的决定》。

成都市交通运输局物流发展与综合运输处相关负责人透露，预计在今年 6 月底前，成都会在天府国际机场、双流国际机场、中国-欧洲中心、青城山之间开行低空载人航线。

图源 Pixabay

成都市交通运输局党组书记、局长张涛介绍，目前成都正全力创建全国城市空中交通管理试点，优化提升低空飞行活动报批服务效率，积极推进低空基础设施规划建设，加大生产作业、公共服务、低空运输等重点应用场景培育力度，加快提升全产业链能级，努力打造西部低空经济中心。

IT之家注意到，成都市还于当天举办了无人驾驶航空器飞行空域划设工作动员部署暨专题培训会，宣布成都将启动无人驾驶航空器飞行空域划设工作，逐步将全市河道、天府绿道和超 1500 个各类公园等区域中的低风险区域上方真高 120 米以下空域开放为适飞空域。

就在一天前的 6 月 4 日，四川省发布了《四川省人民政府办公厅关于促进低空经济发展的指导意见》，提出四川省级财政将安排 2 亿元资金专项支持低空经济发展。

提出到 2027 年，四川要建成 20 个通用机场和 100 个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖；支持有条件的社区、商业圈、医院、露营地、公园等开展无人机末端配送；做强“四川造”无人机知名品牌，丰富无人机产品谱系，补齐轻型运动型飞机、特种用途飞行器等产品短板。

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