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浙江首条陆岛联运无人机物流航线开通：最大载重 30 公斤，比轮船运输单程减少近两个小时

2024/6/3 11:38:53 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 6 月 3 日消息，据央视新闻客户端报道，在浙江台州，一条专门用于陆岛物资运送的无人机低空物流航线近日开通，航线从大陈岛至台州湾新区机场，全长 33 公里。

执行本次航线的无人机最大载重 30 公斤，最大飞行速度 160 公里 / 小时。相比轮船运输，这条物流航线单程时间可减少将近两个小时。

此外，未来这条运输航线将实现常态化运作，还将继续推出不同载重的无人机，采用编队飞行的形式，适应更多货物的运送场景。

据IT之家此前报道，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》自 2024 年 1 月 1 日起施行。《条例》强调无人机必须实名登记，针对微型、轻型、小型无人机划分了适飞空域，真高 120 米以下的适飞空域可自由飞行，无需提交飞行活动申请。真高 120 米以上空域，需向对应飞行管制分区的空中交通管制机构提出申请。

图源 Pixabay

今年 3 月，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》。

其中提出，到 2027 年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用

随着多项支持政策的提出，目前深圳、上海等地已经陆续开通无人机物流航线，美团、顺丰等公司在部分地区开通无人机外卖 / 快递服务。

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关键词：无人机低空经济

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