成都逐步放开真高 120m 以下空域允许无人机自由飞行

IT之家 6 月 6 日消息，据成都日报报道，6 月 5 日，成都市举办无人驾驶航空器飞行空域划设工作动员部署暨专题培训会。成都将启动无人驾驶航空器飞行空域划设工作，逐步将全市河道、天府绿道和超 1500 个各类公园等区域中的低风险区域上方真高 120 米以下空域开放为适飞空域。

今年以来低空经济热度不减，首次被写入《政府工作报告》，成都也在争取 600 米以下低空空域自主管理授权，如今率先瞄准真高 120 米以下空域开放，也是为后续开放积累经验。

根据中国民航局报告，截至 2023 年底，我国已有实名登记无人机 126.7 万架，同比增长 32.2%。2023 年，民用无人机累计飞行 2311 万小时，同比增长 11.8%。

图源 Pixabay

据IT之家此前报道，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》自 2024 年 1 月 1 日起施行。《条例》强调无人机必须实名登记，针对微型、轻型、小型无人机划分了适飞空域，真高 120 米以下的适飞空域可自由飞行，无需提交飞行活动申请。真高 120 米以上空域，需向对应飞行管制分区的空中交通管制机构提出申请。

此外，《四川省人民政府办公厅关于促进低空经济发展的指导意见》于 6 月 4 日印发，提出到 2027 年，建成 20 个通用机场和 100 个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖；支持有条件的社区、商业圈、医院、露营地、公园等开展无人机末端配送；做强“四川造”无人机知名品牌，丰富无人机产品谱系，补齐轻型运动型飞机、特种用途飞行器等产品短板。

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