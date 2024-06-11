首发第五代 DM 技术，消息称比亚迪秦 L + 海豹 06 汽车累计新增订单已破 8 万

IT之家 6 月 11 日消息，汽车博主 @孙少军09 爆料称，比亚迪秦 L + 海豹 06 新增订单已破 8 万。

比亚迪秦 L DM-i 和海豹 06 DM-i 于 5 月 28 日在西安发布，首发第五代 DM 混动技术，号称开创“油耗 2 时代”，定价降至 10 万元以内，9.98 万起售，主打性价比。

据比亚迪介绍，第五代 DM 技术拥有全球最高 46.06% 发动机热效率，全球最低 2.9L 百公里亏电油耗，全球最长 2100 公里综合续航。

此外，比亚迪宋 L DM-i 汽车也要来了，是一款 SUV 车型，预计也将用上第五代 DM 技术，价格值得期待，IT之家将跟进后续消息。

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