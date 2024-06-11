乘联分会：5 月新能源车国内零售渗透率 47%，同比提升 14 个百分点

IT之家 6 月 11 日消息，乘联分会发布了最新的 5 月份全国乘用车市场分析。

数据显示，5 月全国乘用车市场零售 171.0 万辆，同比下降 1.9%，环比增长 11.4%。今年以来累计零售 807.3 万辆，同比增长 5.7%。

生产方面：5 月乘用车生产 199.7 万辆，同比增长 0.3%，环比增长 0.5% 创历史新高。5 月合资品牌生产同比下降 24%，环比增长 2%；自主品牌生产同比增长 18%，环比增长 1%。

批发方面：5 月全国乘用车厂商批发 203.1 万辆，同比增长 1.2%，环比增长 3.9% 创历史新高。5 月自主车企批发 129.8 万辆，同比增长 18%，环比增长 4%。主流合资车企批发 48 万辆，同比下降 23%，环比增长 3%。豪华车批发 26 万辆，同比下降 9%，环比增长 5%。

出口方面，今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征，5 月海关统计汽车出口 56.9 万辆，同比增长 30%，当月出口金额达到 105 亿美元，同比增长 17%。

今年 1-5 月份，汽车整体出口达到 245 万辆，同比增长 27%，汽车出口金额达到 464 亿美元，同比增长 20%。乘用车厂商统计口径：5 月乘用车出口（含整车与 CKD）37.8 万辆，同比增长 23%，环比下降 9%；1-5 月乘用车累计出口 187 万辆，同比增长 34%。5 月新能源车占出口总量的 24.8%，较同期下降 6.8 个百分点。

新能源汽车方面，5 月新能源乘用车生产达到 88.1 万辆同比增长 31.0%，环比增长 9.9%；批发销量达 89.7 万辆同比增长 32.1%，环比增长 13.8%；零售 80.4 万辆同比增长 38.5%，环比增长 18.7%。5 月新能源车出口 9.4 万辆，同比下降 4.0%，环比下降 18.8%。

5 月纯电动批发销量 53.1 万辆，同比增长 9.4%，环比增长 14.8%；5 月真插混总体销量 27.6 万辆，同比增长 84%，环比增长 8%；5 月增程式批发 9.1 万辆、同比增长 105%，环比增长 27%。5 月新能源批发结构中：纯电动 59%、真插混 31%、增程式 10%，2023 年 5 月为纯电动 71%、真插混 22%、增程式 6%。

以零售数据来看，5 月新能源车国内零售渗透率 47.0%，较去年同期 33% 的渗透率提升 14 个百分点。5 月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率 71.2%；豪华车中的新能源车渗透率 28.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 7.5%。

从月度国内零售份额看，5 月主流自主品牌新能源车零售份额 71%，同比下降 2.1 个百分点；合资品牌新能源车份额 4.5%，同比下降 0.1 个百分点；新势力份额 16.3%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长 3.5 个百分点；特斯拉份额 6.4%，同比下降 0.5 个点。

今年 5 月，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到 16 家（环比增加 2 家，同比增加 4 家），占新能源乘用车总量 88.6%（上月 86.7%，去年同期 82.1%），IT之家汇总如下：

比亚迪：330,488 辆

特斯拉中国：72,573 辆

吉利汽车：58,673 辆

长安汽车：50,272 辆

奇瑞汽车：39,444 辆

理想汽车：35,020 辆

赛力斯：34,177 辆

上汽通用五菱：33,870 辆

广汽埃安：30,420 辆

长城汽车：24,549 辆

蔚来汽车：20,544 辆

零跑汽车：18,165 辆

东风汽车：14,709 辆

上汽大众：12,393 辆

小鹏汽车：11,724 辆

上汽乘用车：10,026 辆。

今年 5 月，新能源车出口 9.4 万辆同比下降 4.0%，环比下降 18.8%。占乘用车出口 24.8%，较去年同期下降 6.8 个百分点；其中纯电动占比新能源出口的 78%，A0+A00 级纯电动出口占自主新能源出口的 61%。5 月厂商出口方面：

比亚迪：37,499 辆

特斯拉中国：17,358 辆

奇瑞汽车：7,198 辆

上汽乘用车：6,487 辆

长城汽车：2,905 辆

哪吒汽车：2,764 辆

吉利汽车：2,501 辆

东风本田：2,492 辆

上汽通用五菱：2,293 辆

小鹏汽车：1,578 辆

极星汽车：1,455 辆

长安汽车：1,450 辆

江苏悦达起亚：1,389 辆

智马达汽车：1,022 辆。

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