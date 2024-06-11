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可选工匠黑 / 银色魅影等外观，三星 Galaxy Z Fold / Flip6 手机配色曝光

2024/6/11 17:19:12 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 6 月 11 日消息，此前有消息称三星 Galaxy Unpacked 活动将定档 7 月 10 日，主角是 Galaxy Z Fold6 和 Galaxy Z Flip6 手机，消息源 Evan Blass 今天曝光了这两款手机的配色信息，IT之家整理相关信息如下：

三星 Galaxy Z Fold6

  • 工匠黑（Crafted Black）（仅供三星官网）

  • 白色（仅供三星官网）

  • 海军蓝

  • 粉色

  • 银色魅影（Silver Shadow）

三星 Galaxy Z Flip6

  • 工匠黑（Crafted Black）（仅供三星官网）

  • 白色（仅供三星官网）

  • 桃色（仅供三星官网）

  • 薄荷色

  • 蓝色

  • 银色魅影（Silver Shadow）

  • 黄色

此外，三星 Galaxy Z Fold / Flip6 系列手机的宣传海报也已曝光，其中显示两款手机的外观都变得更加方正，不过由于畸变无法判断该机是否变宽。

▲ 预计该图中三星 Galaxy Z Fold6 的配色即“银色魅影”

本次宣传海报也符合此前渲染图，其中显示 Z Fold6 的相机环尺寸比 Z Fold5 略大，此外更加凸起，目前无法确定三星是增加了相机传感器尺寸，还是纯粹的外观变化。

除了两款可折叠手机之外，本次活动上另一个关注的焦点是 Galaxy Ring 智能戒指，三星将为其注入各种 AI 功能，为用户提供个性化需求体验。

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关键词：三星Galaxy Z Fold6Galaxy Z Flip6

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