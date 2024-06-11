赛力斯汽车宣布拟以 12.54 亿元收购赛力斯电动剩余 55% 股权

IT之家 6 月 11 日消息，赛力斯集团刚刚发布公告，宣布公司董事会审议并通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》，拟由控股子公司赛力斯汽车按协议约定收购菁云创富、赛新基金所持的赛力斯电动 55% 的股权，相应收购价格约为 12.54 亿元。

IT之家查询获悉，当年由于身陷赛力斯 SF5 停产传闻，小康股份（2022 年 7 月才宣布更名为“赛力斯” ）于 2022 年 1 月宣布联合重庆国资来投资赛力斯智能电动汽车零部件总成项目，以提升高端新能源汽车的交付能力。

当时的小康公告显示，为顺应汽车行业发展的趋势及落实公司新能源汽车战略，优化产能布局，提升高端新能源汽车新车型产品的交付能力，小康股份决定投资设立赛力斯电动公司。

重庆市相关政府投资平台公司拟投资入股赛力斯电动公司，用以提升公司高端智能电动汽车产能。

具体来看，重庆菁云创富企业管理有限公司（以下简称“菁云创富”）、国有独资企业重庆发展投资有限公司出资设立的专项基金（以下简称“专项基金”），与小康股份以及控股股东小康控股、金康新能源签订《投资协议》，由金康新能源、专项基金及菁云创富合资成立赛力斯电动，建设运营“赛力斯智能电动汽车零部件总成项目”。

该合资公司注册资本为 20 亿元：金康新能源拟出资 9 亿元，占注册资本的 45%；菁云创富和专项基金分别出资 8 亿元和 3 亿元，占比 40% 和 15%。作为合资公司的投资人之一，专项基金主要由重庆发展投资有限公司出资 3.03 亿元设立，而重庆发展投资有限公司成立于 2018 年 8 月，是经重庆市人民政府批准组建的国有独资公司，由重庆市财政局代表重庆市政府履行出资人职责，公司注册资本金 100 亿元。

根据资金安排，合资公司出资款项将由专项基金、菁云创富及金康新能源分三期缴付。其中，金康新能源缴纳首期出资款 2 亿元；在投资协议约定的先决条件达成后三个工作日内，专项基金向合资公司缴付 2 亿元，菁云创富向合资公司缴付 7 亿元。

小康汽车表示，本次引入了政府投资平台入股将支持新能源汽车业务的发展，合资公司将仍纳入上市公司合并报表范围。合资公司建设运营的专项项目是公司发展新能源汽车战略的重要布局之一，有利于提高公司高端智能电动汽车智能制造水平，以及提升高端智能电动汽车量产能力。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。