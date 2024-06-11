活用现有洁净室，英特尔与伙伴日企考虑租用夏普 LCD 工厂开发后端技术

IT之家 6 月 11 日消息，据日经新闻报道，英特尔与 14 家日企成立的“半导体后工程（后端工艺）自动化・标准化技术组合”SATAS 考虑租用夏普位于三重县的小型 LCD 工厂用于技术开发。

SATAS 研究协会成立于 5 月，旨在减少后端工艺中的人力使用，推动后端工艺的标准化和自动化，最终打造完全无人的后端生产线，计划到 2028 年实现技术商业化。

为了开发相关技术，SATAS 研究协会需要建设一条中试线，在中试线上验证标准化自动化设备的运行情况。

▲ 图源 SATAS 研究协会官网，下同

近年来，日本 LCD 产业整体萎缩，越来越多的日企开始为闲置 LCD 厂房寻找新的用途，其中一个重要选项就是半导体厂房：

举例来说，三菱电机位于熊本县的新功率半导体工厂就是在其 LCD 面板工厂的基础上改建而来；Rapidus 的先进封装厂租用的也是精工爱普生投影仪用 LCD 工厂的闲置空间。

半导体晶圆厂与 LCD 工厂相似，都对生产环境整体的洁净度有高要求，LCD 工厂内部的洁净室可被再利用；

此外，半导体晶圆厂与 LCD 工厂也都需要大量的水电资源，转换为晶圆厂后现有相关基础设施亦可沿用。

而在夏普方面，在连续两个财年出现亏损的背景下，这家日本老牌科技企业选择削减显示业务规模，将 SDP 堺市 LCD 工厂 60% 的面积交予软银建设数据中心。

据IT之家此前报道，夏普还表示将降低其位于三重县的两座小型 LCD 工厂的产能。空出的产线区域正好可以满足 SATAS 研究协会的需求。

总而言之，在这份可能的合作中，SATAS 研究协会能降低中试线建设成本，而夏普将获得一定额外收入，有助其重返盈利。

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