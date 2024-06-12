摩根大通分析师：特斯拉无人驾驶出租车 Robotaxi 业务短期内难以盈利

IT之家 6 月 12 日消息，据彭博社报道，摩根大通分析师 Ryan Brinkman 在给客户的报告中写道，特斯拉的 Robotaxi（无人驾驶出租车）业务很难在短期实现盈利，这一结论可能会使部分投资者感到失望。

当地时间周二，Brinkman 在报告中写道，预计特斯拉将于 8 月 8 日展示一款 Robotaxi 概念车，或许还会推出配套应用程序，并透露更多与其预期商业模式有关的信息。“但我们预计，未来几年（特斯拉）不太可能产生实质性的收入。”

他表示，特斯拉将在下一代汽车平台上制造 Robotaxi，而该平台需要等到特斯拉“更接近”完全利用现有产能时才会推出，可能仍需数年。

特斯拉的投资者关系团队告诉 Ryan Brinkman，公司的下一波增长将以推出“低成本车型”为主导，该车型预计在明年之前大批量推出。该车将利用现有的平台和装配线，而非利用下一代平台（IT之家注：预计 2027 年推出）。

马斯克在发现大幅降价未能有效刺激特斯拉销量之后，围绕 Robotaxi 重新调整了公司的发展方向。据报道，马斯克至少在 8 年前就预告了“无人出租车”相关概念，但特斯拉仍未建立该服务相关的配套设施，也没有获得在公共道路上测试无人驾驶汽车的监管批准。

据IT之家此前报道，马斯克曾在 4 月透露，特斯拉拟于 8 月 8 日发布“全自动驾驶”的无人驾驶出租车 Robotaxi。Walter Issacson 撰写的《埃隆・马斯克传》曾披露，这款 Robotaxi 或将采用类似 Cybertruck 的“赛博朋克”风格设计。

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