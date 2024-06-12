苹果 Xcode 16 首个 Beta 版发布，AI 代码补全最少需 16GB 内存

IT之家 6 月 12 日消息，在苹果 WWDC24 开发者大会上，苹果发布了 iOS 18、macOS 15 Sequoia 等最新版本系统更新。

与此同时，苹果推出了 Xcode 16 开发工具的首个 Beta 版本，该版本最大的改进是引入了 Swift Assist 编程助手，可以帮助开发者修正代码中的错误 / 自动预测补齐代码。

苹果官网更新日志显示，这一 AI 代码补全功能由专门针对 Swift 和 Apple SDK 训练的机器学习模型提供支持。该功能还有硬件限制，需要配备 Apple 芯片和 16GB 统一内存、运行 macOS 15 的 Mac。

也就是说，入门级的 8GB 内存 MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini 都无法使用 AI 代码补全功能，进行相关开发工作的IT之家小伙伴需要注意机型选择。

值得一提的是，苹果全球产品营销副总裁 Bob Borchers 曾对“入门级 MacBook Pro 只给 8GB 内存”进行了回应，他表示苹果 MacBook Pro 采用了统一内存架构，所以它与其它系统的内存并不完全相同，因为苹果内存利用率更高，再加上苹果的内存压缩技术，苹果 M3 款 MacBook Pro 中 8GB 内存和其它系统的 16GB 表现接近，所以不能只看纸面参数，要关注实际体验。

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