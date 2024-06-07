联发科 2024 年 5 月营收 421.5 亿元台币，同比增长 33.53%

IT之家 6 月 7 日消息，联发科今日公布了 2024 年 5 月的营收数据，5 月合并营收 421.5 亿元新台币（IT之家备注：当前约 94.6 亿元人民币），同比增长 33.53%，环比增长 0.29%。

联发科 2024 年 1~5 月合并营收 2176.37 亿元新台币（当前约 488.48 亿元人民币），同比增长 39.9%。

联发科今年 5 月在深圳召开了 2024 年 MediaTek 天玑开发者大会，主题为“AI 予万物”，推出了最新款天玑 9300+ 处理器，并发力 AI 合作，联动阿里云、百川智能、传音、零一万物、OPPO、荣耀、vivo、小米等天玑平台合作伙伴，共同开启了“天玑 AI 先锋计划”。

此外，联发科正在研发天玑 9400 旗舰芯片，确认搭载 Arm 最新推出的 Cortex-X925 CPU 和 Immortalis-G925 GPU 解决方案。

联发科 6 月 4 日在 2024 台北国际电脑展上宣布加入 Arm 全面设计（Arm Total Design）生态项目，通过已获验证的 Arm Neoverse CSS 提供差异化的解决方案，在满足复杂的 AI 计算需求的同时，加速产品的上市进程。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。