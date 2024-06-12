全新宝马 MINI Cooper 五门版掀背车发布：品牌最后一款仅提供燃油动力的车型

IT之家 6 月 12 日消息，宝马旗下 MINI 今日发布了全新五门版 Cooper 掀背车，这将是该品牌最后一款仅提供燃油动力的车型。

新车本质上是三门版 Cooper 的加长版本，将原本的四座布局升级为更实用的五座设计，后排座椅采用常规布局。得益于加长后的车身，新车整体长度达到 4036mm，相比三门版增加了 160mm，同时比老款五门版也长出 31mm。这使得后排腿部空间增加了 38mm，行李箱容积也提升至 275L，增加了 65L。

动力方面，全新 MINI 五门燃油版继续提供 1.5T、2.0T 发动机供用户选择，MINI COOPER C 版本搭载 1.5T 三缸汽油发动机，最大功率 115 千瓦，采用前轮驱动，百公里加速时间为 8.0 秒；MINI COOPER S 搭载 2.0T 四缸发动机，最大功率 150 千瓦，峰值扭矩 300 牛・米，百公里加速为 6.8 秒，相比三门版 Cooper S 慢了 0.3 秒。

值得注意的是，新款 Cooper 将仅提供自动变速箱，因为 MINI 在去年已经取消了手动变速箱的选择。

IT之家注意到，不同于三门版，五门版车型不会提供纯电版本。纯电五门掀背车的角色将由 Aceman 跨界车替代，该车与纯电三门版 Cooper 采用同一平台。

新车起售价为 24050 英镑，Cooper S 起售价为 28,450 英镑，英国市场将在 8 月份开始交车。五门版车型将与汽油版三门版车型共同在 MINI 的牛津工厂生产，该工厂正逐步改造，以便在 2026 年开始生产纯电 Cooper 和 Aceman 车型。

值得一提的是，五门版车型的发布也意味着 MINI 首席执行官施特凡妮・伍斯特 (Stefanie Wurst) 的任期结束，她的继任者将是宝马集团企业战略负责人施特凡・里奇曼 (Stefan Richmann)。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。