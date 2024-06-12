单颗可替代六个标准 MCU，英特尔旗下芯力能推出 OLEA U310 车用 SoC

IT之家 6 月 12 日消息，电动汽车电机控制领域企业芯力能 Silicon Mobility 发布车用现场可编程控制单元 OLEA U310，宣称单个 OLEA U310 SoC 可至多替代 6 个标准 MCU。

Silicon Mobility 是一家法国企业，主营电机控制芯片的设计和配套软件服务，于今年初被英特尔收入麾下。

Silicon Mobility 表示其 OLEA U310 芯片可同时提供对多种不同功率和能量功能的实时控制，并确保最大限度的安全完整性和经得起未来考验的网络安全功能。

OLEA U310 现场可编程控制单元搭载三个 Arm Cortex-R52 实时处理内核，并配备了 2 组 FLU 灵活逻辑单元，支持并行处理多个应用程序。

▲ 具体结构

IT之家从新闻稿中了解到，该 SoC 通过了 ASIL-D 汽车安全完整性等级认证、ISO / SAE 21434 汽车网络安全认证和 AEC-Q100 Grade 1 可靠性认证。

Silicon Mobility 表示，除减少 MCU 的使用外，OLEA U310 芯片也为电机带来了明显的效率改进：

早期数据显示，在相同功率下，搭载 OLEA U310 的电机能效提高了 5%， 尺寸缩小了 25%，冷却需求减少了 35%，无源元件尺寸更是只有此前的 1/30。

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