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609.99 美元，EK 推出 ROG Maximus Z790 Extreme 主板专用 Quantum Momentum² 冷头

2024/6/12 17:37:42 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 12 日消息，EK 为华硕 ROG 旗舰主板打造了专属的 EK-Quantum Momentum² ROG Maximus Z790 Extreme D-RGB - Plexi 冷头，售价 609.99 美元（IT之家备注：当前约 4431 元人民币）。

主板冷头

据介绍，该款冷头搭载 EK-Quantum Velocity² 技术，可为 CPU、VRM、有线网卡与 M.2 主盘位提供冷却，兼容 LGA1700 插槽的第 14、13、12 代酷睿处理器。

数据接口

这款冷头通过 Pogo-pin 与主板上的 ROG Water-Cooling Zone 直连，提供各项参数信息；内置两个温度传感器，同时监控冷头入口与出口的温度。

温度传感器

此外，这款冷头还集成了流量计与旁通阀，方便用户排查故障，提升水路搭建的灵活性。

流量计

旁通阀

IT之家注意到，该款冷头经特殊设计，兼容 ROG Maximus Z790 Extreme 主板的 ANIME MATRIX LED 屏幕，同时也可以为主 M.2 盘位提供冷却。

组装效果

M.2 冷却

EK-Quantum Momentum² ROG Maximus Z790 Extreme D-RGB - Plexi 主板冷头现已于 EK 官网开售，定价 609.99 美元（当前约 4431 元人民币）。

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关键词：EK水冷散热器ROG主板

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