如何拍出一张有趣耐看的宠物照片

与其他题材相比，宠物摄影似乎更“简单”一些，因为无需复杂的构图就能拍出还不错的照片。

不过想要将宠物拍得更有趣、更耐看，也是需要一定技巧的。

今天为大家带来几个宠物拍摄的实用技巧：

1. 低角度拍摄

与儿童拍摄一样，很多人再给宠物拍摄时都是使用俯拍的视角，从上向下进行拍摄，这样拍出的效果或许可以在一定程度上凸显它们可爱的脸，但不够有亲近感。

我们在给宠物拍摄时，可以适当放低一些角度，让镜头与它们的高度平齐，这样拍出的效果更接近它们真实的形态，同时也可以消除距离，让照片更富交流感。

2. 拟人化

很多精彩的宠物照片都有一个共同点：在宠物身上能看到拟人化的效果。

如宠物举起自己的爪子、坐立等等，这些动作会让人联想到它们仿佛是在模仿人类，有一定人类的意识，从而让照片更加有趣。

因此我们可以适当引导宠物做出这些动作，从而进行捕捉。另外，宠物也是有自己的表情的，它们的表情也可以反应出各种各样的情绪，这也是值得记录的点。

3. 抓拍

某个东西像人，会引起我们的兴趣和喜爱，而如果过于像人，则会引发恐惧。宠物们之所以讨人喜欢，除了拟人化的特征，还因为它们有自己的天性，专注于自己所理解的世界。

因此除了引导它们的行为外，我们也需要给它们充足的自由去释放自己的天性，这时候就非常适合观察的视角、非干扰的状态去抓拍，并且在这种情况下更容易捕捉到它们真实的一面。

4. 互动

有趣的宠物照片不仅仅在于宠物本身，还表现在宠物与人的互动。

有互动的宠物照片更容易表现出温情感，也更容易突出宠物的拟人化特征，不需要过多的技巧就能表现出很多有趣的画面。

所以我们在给宠物拍摄时，不要只关注宠物自身，也可以多注意它们与人、与其他动物之间的互动，试着在这种互动中去表现宠物的特征。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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