比亚迪腾势汽车宣布登陆中国香港市场，D9 意向价 66.8 万港币起

IT之家 6 月 11 日消息，腾势汽车今日宣布，腾势汽车正式登陆 MPV 发源地 —— 中国香港，腾势 D9 意向售价 66.8 万港币（IT之家备注：当前约 62.1 万元人民币）起，赵长江预测正式售价在 66-75 万港币（当前约 61.3 - 69.7 万元人民币）。

腾势汽车表示，其首家香港旗舰店位于九龙湾汽车商圈，将于 6 月底开业。

2024 款腾势 D9 于 3 月 6 日正式上市，共推出了两种动力 8 款车型，国内指导价 33.98 万元起。

2024 款腾势 D9 延续上一代车型的外观设计风格，全系标配电吸门、方向盘加热，车机系统新增“游戏中心”App、自定义唤醒词等功能。该车长宽高分别为 5250/1960/1920mm，轴距 3110mm，外观新增“璀璨紫”配色，内饰新增“旷达米”配色，方向盘上的触控式按键升级为实体按键。

其他配置上，该车配备了流媒体内后视镜，新车冰箱改用压缩机制冷，容积为 7.5L，支持语音 / 屏幕 / App 控制，以及 12 小时的断电保温能力。

动力方面，2024 款腾势 D9 DM-i 车型搭载骁云-插混专用 1.5T 涡轮增压发动机，综合功率 299kW、综合扭矩 681N・m，纯电续航里程分别有 98km、180km 和 190km（NEDC 工况）可选，最大综合续航 1050km；纯电动版车型 CLTC 工况续航为 600km 和 620km。

980 四驱旗舰型（DM-i，下同）：44.98 万元

980 四驱尊荣型：40.98 万元

980 四驱尊贵型：38.98 万元

1050 尊享型：35.98 万元

970 豪华型：33.98 万元

600 四驱旗舰型（EV，下同）：46.98 万元

600 四驱尊贵型：40.98 万元

620 尊享型：37.98 万元

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