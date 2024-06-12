理想汽车回应车主账号被锁导致手机蓝牙钥匙无法解锁：触发管控程序“误伤”，已恢复登录

IT之家 6 月 12 日消息，一位理想 MEGA 车主在小红书发帖称：自己的账号忽然被理想社区管理员锁定，导致手机蓝牙钥匙无法解锁车辆。

后续，车主称其在没有发布过任何不当言论的情况下，其账号被社区管理员锁住，导致手机蓝牙钥匙无法解锁车辆。

对此，理想汽车回应称，该账号触发了理想汽车 App 中的风险管控程序，会对非主车控账号的异常操作进行系统限制，暂停该账号登录理想汽车 App 的权限该设定的本意是避免“广告营销”等恶意账号频繁关注理想用户产生打扰，但在本次事件中“误伤”了车主授权的家人账号。

IT之家附理想汽车回应全文：

近期，我们收到一位理想用户反馈：分享给家人的理想汽车 App 账号被锁定，导致手机蓝牙钥匙功能无法使用、经查，该账号触发了理想汽车 App 中的风险管控程序，会对非主车控账号的异常操作进行系统限制，暂停该账号登录理想汽车 App 的权限该设定的本意是避免“广告营销”等恶意账号频繁关注理想用户产生打扰，但在本次事件中“误伤”了车主授权的家人账号。在收到反馈后，我们第一时间将这位用户分享的家人账号恢复正常登录。由此给这位用户带来的不便，我们深表歉意。

为避免此类事件的再次发生，我们已完成对家人授权车控关联账号权限的优化，避免被风险识别程序“误伤”感谢理想用户们的关注，欢迎大家通过各种渠道向我们反馈产品意见和建议，帮助我们持续成长。

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