马斯克撤销对 OpenAI 和其 CEO 的诉讼

IT之家 6 月 12 日消息，当地时间 6 月 11 日，埃隆・马斯克在加州法院撤回了针对 OpenAI 以及该公司两位联合创始人萨姆・阿尔特曼 (Sam Altman) 和格雷格・布罗克曼 (Greg Brockman) 的诉讼。此前他指控该公司违反合同，并声称其放弃了造福人类的初衷。据 CNBC 报道，该案已无条件撤销。

马斯克撤诉的决定距离法官原定审理 OpenAI 驳回诉讼请求的听证会仅有一天。此前一天，马斯克还公开批评了 OpenAI 及其与苹果的新合作关系，称如果苹果公司将 OpenAI 的技术集成到 iPhone 和 Mac 的“操作系统层面”，他将禁止其公司使用苹果设备，并做出了其他一些威胁。

他的诉讼称 OpenAI 违反了与马斯克和其他创始成员达成的协议，他们都承诺将 OpenAI 打造为非盈利组织，并保持其技术开源。

然而，The Verge 的 Nilay Patel 指出，马斯克的案子存在一些问题：“马斯克直接指控 OpenAI 违反了一份不存在的合同。这份合同根本就不存在！诉状提到了“创始协议”，但并没有将该协议作为附件附上，并且违反合同的索赔承认“创始协议”基本上只是通过一些电子邮件达成的一种模糊共识。”

IT之家注意到，OpenAI 在马斯克提起诉讼后不久就否认了他的指控，称马斯克试图通过将 OpenAI 与特斯拉合并来获得公司的“绝对控制权”。该公司还表示，与马斯克“根本没有达成任何协议”。

去年，马斯克创立了一家名为 xAI 的人工智能公司，该公司创造了 Grok AI 聊天机器人，可以通过 X Premium 订阅获得。这家初创公司已经从投资者那里筹集了 60 亿美元资金，用于为其人工智能系统提供所需的昂贵芯片。

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