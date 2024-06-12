非 AI PC 无法使用，微软画图 Cocreator 最低要求 40 TOPS 算力

IT之家 6 月 12 日消息，微软去年在其画图应用中添加了一项名为 Cocreator 的 AI 功能，该功能可以利用画布上的内容以及文本提示为用户生成想要的图像。微软现更新 Cocreator 支持文件，并透露了更多有关细节。

根据微软的说法，并非所有 Windows 用户都能获得这项新的 AI 功能，因为它对于硬件方面存在门槛限制，至少需要一台可提供 40 TOPS 及以上算力 NPU 的 Copilot+ PC 才能使用，这意味着用户需要至少花费 1099 美元（IT之家备注：当前约 7984 元人民币）购买刚发布的骁龙 X 机型才行。

微软表示：此功能可利用 NPU 在您的 PC 上本地生成图像，可以生成的图像数没有限制，但若要使用 Cocreator 还需要使用微软账户登录并连接到 Internet 以访问云服务，从而确保安全使用 AI。

使用 Cocreator 若要使用 Cocreator，你需要 Microsoft 今年春天宣布的 Copilot+ 电脑 。你还需要将 Microsoft 画图应用 更新到 Microsoft Store 中提供的最新版本。然后，按照以下步骤操作：

打开 Microsoft 画图并选择工具栏上的 “Cocreator” 图标以查看侧窗格。

在框中输入文本提示。例如，可以键入“花园里的猫”或“天空中的宇宙飞船”。尽可能描述绘图中的元素。

使用鼠标或触笔开始在画布上绘图。可以使用所需的任何工具或颜色。为了获得最佳效果，请在输出中使用所需的颜色、更宽的画笔笔划以及尽可能多地填充画布。

在绘制时，你将看到基于文本和草图在侧窗格中生成插图的 AI。

通过移动滑块调整 “创意” 级别。创造力的降低意味着 AI 输入更少，并且输出将更接近你的草图。更高的创造力意味着更多的 AI 输入，输出将更具想象力和多样性。

从下拉菜单中选择“ 样式 ”选项。可以选择水彩画和油画等艺术风格来自定义您创建的艺术品。

如果对插图感到满意，只需单击侧窗格中生成的图像即可将其应用到“画图”画布。可以继续编辑或保存它。

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