微软“砍刀部”继续发力，Windows 远程连接功能 DirectAccess 宣布弃用

IT之家 6 月 12 日消息,又一款微软产品成为历史,为给“Always On VPN”让路,微软宣布“DirectAccess”功能现已弃用,并将在未来的 Windows 版本中删除。

简单来说,该功能属于是 Windows Server 的一项重要功能,可以让远程用户无需借助传统的虚拟专用网络 (VPN) 也可以连接到组织网络。

Always On VPN 则是 Windows Server 的一项新功能,可提供更轻松的远程访问,并提供更完善的安全防护措施,同时支持加入域和未加入域的设备。此外,Always On VPN 还可以兼容 Azure AD 和多因素身份验证等现代身份验证方法。

微软表示:“Always On VPN 在所有 Windows 版本中都可用,并且该平台功能可以通过 UWP VPN 插件支持向第三方提供。”

您可以通过规划迁移过程、在 DirectAccess 旁边部署新的 VPN 基础设施、配置客户端设备,然后停用 DirectAccess 来迁移到 Always On VPN。

近年来,微软已经陆续弃用了一些功能,例如存在三十多年的编程语言 VBScript、记事本(IT之家注:已从 Win11 24H2 更新中移除),还有用于 AR 的 Windows Mixed Reality 等等。

