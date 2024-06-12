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微软“砍刀部”继续发力，Windows 远程连接功能 DirectAccess 宣布弃用

2024/6/12 22:35:49 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 12 日消息，又一款微软产品成为历史，为给“Always On VPN”让路，微软宣布“DirectAccess”功能现已弃用，并将在未来的 Windows 版本中删除。

简单来说，该功能属于是 Windows Server 的一项重要功能，可以让远程用户无需借助传统的虚拟专用网络 (VPN) 也可以连接到组织网络。

Always On VPN 则是 Windows Server 的一项新功能，可提供更轻松的远程访问，并提供更完善的安全防护措施，同时支持加入域和未加入域的设备。此外，Always On VPN 还可以兼容 Azure AD 和多因素身份验证等现代身份验证方法。

微软表示：“Always On VPN 在所有 Windows 版本中都可用，并且该平台功能可以通过 UWP VPN 插件支持向第三方提供。”

您可以通过规划迁移过程、在 DirectAccess 旁边部署新的 VPN 基础设施、配置客户端设备，然后停用 DirectAccess 来迁移到 Always On VPN。

近年来，微软已经陆续弃用了一些功能，例如存在三十多年的编程语言 VBScript、记事本（IT之家注：已从 Win11 24H2 更新中移除），还有用于 AR 的 Windows Mixed Reality 等等。

参考资料：

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关键词：微软Win11Windows 11vpn

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