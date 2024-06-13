2025 款宝马 M2 发布：动力提升至 473 马力，可 4 秒破百

IT之家 6 月 13 日消息，宝马 M2 双门轿跑车迎来了中期改款，其动力性能也得到进一步提升。作为改款的一部分，宝马 M 部门为 2025 款 M2 配备了经过升级的 3.0 升直列六缸涡轮增压发动机，最大功率增加 20 马力，达到 473 马力。扭矩也随之提升至 600 N・m，峰值扭矩区间为 2650-6130rpm。

升级后的 M2 拥有了与手动挡 M3 和 M4 相同的动力参数。宝马官方表示，得益于动力提升，0-62 英里（约 100 公里）/ 小时加速时间缩短了 0.1 秒。其中，配备 8 速 M Steptronic 扭矩转换器自动变速箱的标准版 M2 双门轿跑车，0-62 英里 / 小时加速时间为 4.0 秒；而可选的 6 速手动变速箱版本则为 4.2 秒。

新款车型在 0 到 124 英里（约 200 公里）的加速测试中更加明显地展现出澎湃动力，无论是自动挡还是手动挡车型都比老款车型快了 0.6 秒，分别为 12.9 秒和 13.7 秒。最高时速仍然电子限速为 155 英里（约 250 公里），但可选的 M Driver 驾驶套装可以将最高时速提升至 177 英里（约 285 公里）。

IT之家注意到，尽管外观方面没有太大变化，但新款 M2 提供更多可选颜色，例如圣保罗黄、火红色、波尔蒂芒蓝和摩天楼灰。标准的 M 款轮毂采用黑色双辐设计，前轮 19 英寸，后轮 20 英寸。另外还提供银色涂装的轮毂可选。

内饰方面，M2 双门轿跑车配备了新的平底方向盘，可选 Alcantara 材质的包覆。升级后的车型还采用了最新的 iDrive 8.5 系统，进一步提升了数字操作系统的体验。

此次改款是宝马 2 系系列改款的一部分，标准版车型也进行了微调，增加了新的设计元素和内部科技配置。值得一提的是，继 1 系、3 系、4 系和 5 系之后，改款后的 2 系也将仅提供汽油动力版本，全面停售柴油车型。

M2 将继续与标准版 2 系双门轿跑车一起在墨西哥圣路易斯波托西的宝马工厂生产。目前，改款车型的具体售价尚未公布。

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